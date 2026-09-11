Ligue 1 – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Nice No Comenzado Estadio del Abbé Deschamps – Auxerre Auxerre

Auxerre y Nice se enfrentan este sábado por la mañana en el Stade Abbé-Deschamps, en un duelo entre dos equipos que todavía buscan su primera victoria en la Ligue 1.

Les Ajaistes son el único equipo que aún no suma puntos en la división, mientras que Les Aiglons aparecen 15° con dos unidades. En el local, el foco chileno pasa por Francisco Sierralta, quien dejó de ser opción tras completar su cesión al Piast Gliwice.

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Previa del partido Auxerre vs Nice

Después de terminar 15° la temporada pasada, apenas dos puntos por encima del puesto de playoff por la permanencia y cuatro posiciones más abajo que en su regreso inmediato a la máxima categoría en 2024-25, Auxerre parece encaminado a otra pelea por evitar el descenso bajo la conducción de Will Still.

El técnico nacido en Bélgica, quien reemplazó en junio a Christophe Pélissier, ha tenido un comienzo complejo en Bourgogne-Franche-Comté. El mal arranque de AJA se explica en buena parte por sus fragilidades defensivas, con 11 goles recibidos en sus tres primeros partidos, el registro más alto de la liga.

Esos problemas volvieron a quedar expuestos el fin de semana pasado en el Groupama Stadium, donde Les Ajaistes perdieron 3-1 ante Lyon. El gol de Cameron Archer a los 42 minutos no alcanzó para impulsar una reacción, y el visitante terminó recibiendo un tercer tanto después del descanso.

Aun así, el resultado dejó una señal menos negativa: Auxerre marcó en cada una de sus tres presentaciones de Ligue 1 esta temporada. También había convertido en la derrota 5-2 ante Lens en la primera fecha y en el 3-1 sufrido frente a Angers.

De hecho, Auxerre acumula ocho partidos seguidos de liga anotando, una racha que se arrastra desde las últimas semanas de la campaña 2025-26.

Aunque ya sufrió una derrota como local en este curso, el dato que alimenta algo de optimismo es su rendimiento reciente en casa: solo perdió uno de sus últimos seis partidos en el Abbé-Deschamps, con tres victorias y dos empates en ese tramo.

El problema está en el otro costado. Si Auxerre no corrige rápido su última línea, cualquier producción ofensiva puede quedar corta, como ya ocurrió en este inicio de campeonato.

Pronóstico Auxerre vs Nice / © Iconsport – ZUMA Press Wire

Nice, por su parte, aseguró la permanencia la temporada pasada a través del playoff, después de terminar 16° en la Ligue 1. Fue un desenlace decepcionante para un club que había clasificado a competiciones europeas en las dos campañas anteriores.

Les Aiglons tampoco han convencido bajo el mando de Olivier Pantaloni, quien reemplazó a Claude Puel durante el verano. El principal problema ha estado en ataque: el equipo solo marcó un gol en sus tres primeros partidos, la cifra más baja de la división.

Ese único tanto llegó el fin de semana pasado en el Allianz Riviera, cuando Elye Wahi igualó a los 44 minutos para darle a Nice un punto en el empate 1-1 ante el recién ascendido Le Mans.

Los dos puntos que tiene el equipo fueron obtenidos como local. Como visitante, la caída 3-0 ante Paris FC en la segunda fecha volvió a exponer una debilidad que viene de más atrás.

Le Gym no gana en sus últimos cinco partidos fuera de casa. Además, desde el inicio de la temporada pasada, ningún club francés sufrió más derrotas como visitante en la máxima categoría que Nice, con 12 caídas, tres victorias y tres empates.

El registro reciente en el Stade Abbé-Deschamps tampoco ayuda a la visita. Nice perdió cinco de sus últimos seis partidos en ese estadio, con un empate en el restante, incluida la derrota 2-1 del 10 de mayo ante este mismo rival.

Por eso, aunque Auxerre llega último y golpeado, el partido no se proyecta como una visita sencilla para Nice. Los dos llegan con urgencias distintas, pero con problemas evidentes en áreas clave.

Rendimiento reciente

Auxerre, Ligue 1:

❌❌❌

Nice, Ligue 1:

➖❌➖

Noticias de los equipos

Pronóstico Auxerre vs Nice / © Iconsport – ZUMA Press Wire

Auxerre llega con varias preocupaciones físicas. Bryan Okoh y Assane Diousse siguen recuperándose de problemas de ligamento cruzado, mientras que Sékou Fofana, con una molestia en la ingle, y Marvin Senaya, con un problema en el muslo, también deberían quedar fuera.

Francisco Sierralta ya no aparece como alternativa para Will Still. El defensor chileno completó una cesión por toda la temporada al Piast Gliwice de Polonia, por lo que no forma parte del escenario competitivo de Auxerre para este partido.

Axel Tuanzebe, recién incorporado, continúa como duda después de perderse el duelo del fin de semana pasado y seguir trabajando para alcanzar ritmo competitivo.

La nota positiva para el local es Cameron Archer, quien tuvo un primer partido destacado con AJA al marcar frente a Lyon. El delantero debería volver a liderar el ataque.

Nice seguirá sin Laurent Abergel, quien continúa su recuperación tras una rotura de ligamento cruzado, mientras que Morgan Sanson también permanece al margen después de una cirugía.

Moïse Bombito sigue fuera tras someterse a una nueva operación en la pierna. Salis Abdul Samed e Hicham Boudaoui todavía no debutan esta temporada y se mantienen como dudas para la convocatoria.

Zoumana Diallo quedó fuera de la lista ante Le Mans y podría volver a quedar al margen.

Posibles formaciones Auxerre vs Nice

Auxerre:

Diop; Sy, Makosso, Legros, Akpa; Ahamada, Piedfort, Danois; Namaso, Archer, Lascary.

Entrenador: Will Still.

Nice:

Diouf; Mandza, Ndayishimiye, Abdelmonem; Clauss, Coulibaly, Witsel, Nkounkou; Diop, N’Goumou; Wahi.

Entrenador: Olivier Pantaloni.

Pronóstico Auxerre vs Nice

Nuestro pronóstico: Auxerre 1-1 Nice

Auxerre llega con la confianza golpeada después de tres derrotas consecutivas y con una defensa que ha recibido 11 goles en apenas tres partidos. El equipo necesita corregir urgente, aunque al menos ha logrado marcar en cada presentación de la temporada.

Nice tampoco ofrece garantías. Su problema ofensivo es evidente, con solo un gol en tres encuentros, y su rendimiento como visitante viene siendo una carga desde la campaña anterior.

El contexto apunta a un partido de tensión, más condicionado por los miedos que por las certezas. Auxerre tiene la presión de sumar sus primeros puntos, mientras que Nice necesita demostrar que puede competir lejos de casa.

La salida de Francisco Sierralta deja al local sin una alternativa defensiva chilena dentro del plantel, justo en un momento donde la última línea necesita respuestas.

Con ninguno de los dos equipos mostrando argumentos sólidos para imponerse con claridad, el pronóstico apunta a un empate 1-1 en el Stade Abbé-Deschamps.