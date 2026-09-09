Datos Clave El destino: Fue oficializado a préstamo por el Piast Gliwice, equipo que milita en la Primera División de Polonia. El acuerdo: La operación incluye una cesión por toda la temporada desde el Auxerre, estableciendo además una opción de compra a favor del cuadro polaco. La inactividad: Su último partido oficial con Auxerre fue el 21 de diciembre de 2025 ante Mónaco por Copa de Francia.

Un sorpresivo movimiento sacudió el mercado de pases de los futbolistas chilenos en Europa, justo en el cierre de la ventana de transferencias. Un habitual convocado a La Roja, que venía atravesando un complejo momento deportivo en Francia, decidió armar sus maletas para aterrizar en un nuevo destino para sumar los minutos que tanto necesita.

Hablamos de Francisco Sierralta, defensor central de 29 años, quien fue anunciado este miércoles como flamante refuerzo del Piast Gliwice de la Ekstraklasa (Primera División de Polonia). El zaguero llega cedido por el Auxerre hasta el final de la presente temporada, en un acuerdo que incluye una opción de compra para el conjunto “Azul y Rojo”.

¿Por qué Francisco Sierralta dejó Auxerre?

La salida del formado en Universidad Católica se explica netamente por su falta de regularidad. Tras llegar al equipo francés en julio de 2025 a cambio de 1,8 millones de euros desde el Watford, las lesiones musculares y la pérdida de espacio en el plantel limitaron su continuidad.

Un desgarro a comienzos de enero lo alejó de las canchas por varias semanas. Aunque logró recuperarse y volvió a las convocatorias en marzo, pasó toda la recta final de la campaña en el banco de suplentes. Su último partido oficial por la Ligue 1 fue el 9 de noviembre ante Angers y por copas fue el mencionado 21 de diciembre frente a Mónaco. Sumado a esto, el Auxerre contrató recientemente a Axel Tuanzebe, zaguero congoleño con paso por la Premier League, lo que redujo todavía más sus opciones de volver al equipo.

¿En qué liga juega el Piast Gliwice, el nuevo equipo de Sierralta?

La institución polaca le dio una cálida bienvenida en sus redes sociales, destacando que ha competido en la Premier League, Serie A, Ligue 1 y Championship, junto a sus 20 internacionalidades con la Selección Chilena. Este será el octavo club en la carrera del zaguero de 1,92 metros de estatura.

En el plano deportivo, el Piast Gliwice atraviesa un buen presente: ocupa actualmente el sexto lugar de la liga con 10 puntos tras siete jornadas disputadas. El equipo viene en franca recuperación y acumula tres fechas invicto, incluyendo dos victorias consecutivas manteniendo su arco en cero ante Motor Lublin (2-0) y GKS Katowice (3-0). Sierralta podría estar disponible para el próximo desafío del club, programado para este sábado 12 de septiembre ante Radomiak Radom.