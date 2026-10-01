Datos Clave La declaración que genera ruido: Vozinha dijo que no quiere trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas El choque con Colo Colo: El main sponsor del Cacique es justamente una casa de apuestas La postura del club: En los albos descartan cualquier concesión y apelan al contrato vigente

Vozinha volvió a quedar en el centro de la conversación en Colo Colo, aunque esta vez no por lo futbolístico. Una declaración del portero caboverdiano sobre cómo pretende manejar su imagen generó inquietud puertas adentro del Cacique.

Según informó La Tercera, la postura del golero choca de frente con uno de los compromisos comerciales más importantes que mantiene el club, lo que lo transforma en un problema para la institución de Macul.

La declaración de Vozinha que incomoda en Colo Colo

En entrevista con el periódico británico The Observer, el meta se refirió a las ofertas que le han llegado tras la fama que adquirió en el Mundial y puso límites claros.

“No sé qué ofertas podrían llegar en el futuro, pero por ahora no quiero trabajar con ninguna marca de tabaco, alcohol o apuestas”, sostuvo el portero de los Tiburones Azules.

El detalle no es menor, ya que el principal auspiciador de la camiseta alba es justamente una casa de apuestas, acuerdo que el club suscribió a fines de 2024 y que es uno de los más cuantiosos de su historia.

La respuesta de Colo Colo a la postura de Vozinha

De acuerdo al citado medio, en el Estadio Monumental descartan de plano cualquier tipo de concesión en esta materia: “Las marcas del club las debe mostrar”, aseguran desde la institución alba.

En la práctica, el guardameta está obligado a cumplir con lo que estipula el contrato que lo liga al Cacique hasta fin de año, con opción de extenderlo por 12 meses más.