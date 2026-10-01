Datos Clave Primer desafío: Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt el martes 6 de octubre a las 20:30 horas por Copa Chile. Primera salida: El Cacique visitará a Coquimbo Unido el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas. Último partido: Palestino recibirá a Colo Colo el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas, con estadio por definir.

Colo Colo ya tiene tres partidos agendados para octubre, con compromisos en dos competencias diferentes. El equipo dirigido por Fernando Ortiz comenzará el mes frente a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile y luego afrontará dos encuentros como visitante por el Campeonato Nacional, duelos que serán muy importantes para el objetivo de ser campeones.

El calendario confirmado contempla partidos el 6, 11 y 25 de octubre, por lo que el Cacique ya conoce parte de la ruta que tendrá durante el próximo mes de competencia.

¿Cuándo juega Colo Colo en octubre?

El primer compromiso será ante Deportes Puerto Montt, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro está programado para el martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. Colo Colo llegará con ventaja después de imponerse por 1-0 en el partido de ida, por lo que buscará cerrar la clasificación a las semifinales jugando como local.

Después de ese encuentro comenzará el calendario del campeonato nacional. El domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, los albos visitarán a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Será el primer partido de Colo Colo fuera de Santiago durante octubre y marcará el regreso del equipo a la acción por la Liga de Primera.

¿Contra quién juega Colo Colo después de Coquimbo Unido?

El tercer partido confirmado será nuevamente como visitante. El domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, el Cacique enfrentará a Palestino por la Liga de Primera.

En este caso todavía está pendiente la definición del estadio que recibirá el compromiso. De esta manera, el calendario de Colo Colo para octubre queda, hasta ahora, de la siguiente forma: