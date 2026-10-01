Datos Clave Los rumores: El mundialista con Chile, Miguel Ángel Neira, postuló a Fernando Ortiz a La Roja. La respuesta: Un director de Blanco y Negro se refirió a este posible interés y destacó el trabajo del ‘Tano’. Las renovaciones: Sobre los jugadores que terminan contrato, en el Cacique aclararon cuándo se sentarán a conversar para extender sus vínculos.

En medio de la gira de La Roja por Norteamérica, el nombre de Fernando Ortiz comenzó a tomar fuerza para asumir en la selección chilena. Fue el mundialista Miguel Ángel Neira quien postuló al entrenador de Colo Colo al combinado nacional, lo cual incluso obtuvo buena recepción por parte de Alexis Sánchez.

Producto de esta situación, Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro se refirió a esta posibilidad. Además, reiteró la postura de la concesionaria respecto a las renovaciones de los jugadores cuyos contratos concluyen al término de la temporada.

En Colo Colo rompen el silencio tras postulaciones de Ortiz a La Roja

El director de la concesionaria que administra a los albos conversó con Radio ADN, donde fue consultado por esta postulación de Fernando Ortiz a la selección chilena. “Los buenos técnicos empiezan a sonar en la selección y empiezan a sonar en en distintas posiciones. Lo importante es que él sigue teniendo la confianza del club porque hoy día qué duda cabe que es de los mejores técnicos que tiene Chile”, dijo de entrada.

“En Colo Colo lo ha demostrado y los jugadores también así lo así lo manifiestan. Pero lo importante es no empezar a asumir títulos ni logros antes de tiempo, seguir trabajando. Hoy día, sin duda, que es un buen momento para el equipo, un buen momento para Colo Colo y hay que cristalizar esto con resultados y copas. Eso es lo más importante”, agregó.

¿Qué dijeron en Colo Colo sobre las renovaciones del plantel?

Por otro lado, Monckeberg se refirió al presente del equipo, que sigue como líder indiscutido del Campeonato Nacional y también se acerco a las semifinales de la Copa Chile luego de vencer a Deportes Puerto Montt en la ida de los cuartos de final.

“El equipo está rindiendo en lo deportivo, no solo por liderar el campeonato, sino por los resultados en Copa Chile y ser el principal aportante para la selección chilena. Somos un club fundamental para que la selección chilena tenga un buen recambio”, señaló.

Respecto a las renovaciones del plantel, ratificó lo que ha dicho el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien ha insistido que este tema se abordará una vez concluida la temporada. “Lo que se dice en público es lo mismo que se hace en privado. El presidente ha dicho que una vez que termine el campeonato, se empiezan a analizar todo lo que son las contrataciones y las renovaciones“, afirmó.

“No hay ninguna diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Todo lo que aquí lo que se ha dicho no es para la galería, es la verdad. Cuando llegue el momento determinado, se van a se van a tomar todas esas decisiones, no antes ni después”, sentenció.