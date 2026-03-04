El lateral de Colo Colo, Cristian Riquelme, enfrenta un grave problema tras ser denunciado por incivilidades en su departamento en Macul. La situación escaló a tal punto que terminó siendo expulsado de su condominio.

Tras salir a la luz pública este enorme escándalo, los hinchas albos reaccionaron con furia contra el futbolista. Ante los reclamos, el jugador tomó la drástica decisión de cerrar por completo sus redes sociales.

¿Por qué Cristian Riquelme fue denunciado por vecinos en su condominio?

Justo cuando se intentaba dejar atrás la derrota en el Superclásico ante la U, el Cacique recibe un nuevo remezón tanto dentro como fuera de la cancha. Cristian Riquelme, quien ha perdido mucho terreno en esta temporada como alternativa por la banda izquierda, le sumó un nuevo dolor de cabeza al equipo tras conocerse una denuncia en su contra por incivilidades.

El ex lateral de Everton fue acusado directamente de ruidos molestos y de tener a hombres desnudos en la piscina compartida del condominio en el que vive. Esta situación generó un enorme revuelo y decantó en la expulsión del jugador de su recinto residencial.

La decisión que tomó Riquelme tras la polémica

Luego de que el caso se viralizara, no fueron pocos los hinchas que le reclamaron por su actuar. Ante este escenario, y con la intención de desmarcarse del ruido externo y manejar el conflicto en privado, Cristian Riquelme optó por desaparecer por completo de redes sociales y borró su cuenta de Instagram.

Sin embargo, mientras el jugador intentaba blindarse digitalmente, el tema ya se analizaba en las oficinas del Estadio Monumental.

A diferencia de lo que muchos hinchas pedían, al interior de Blanco y Negro la situación ya fue evaluada y la postura institucional quedó definida: no habrá castigos disciplinarios desde la dirigencia.

“Fuera de las dependencias del club, ellos responden por sus actos. Estamos hablando de un jugador de 22 años, no de un juvenil de 18, por lo que es consciente de que sus actos pueden traer repercusiones”, señalaron desde la administración alba.

De todos modos, en el club planean conversar con el jugador para conocer su versión de los hechos, dejando cualquier posible marginación o medida en manos del cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz, quien ya lo tenía prácticamente fuera de la consideración del primer equipo.

Lateral de Colo Colo borra sus redes sociales / Instagram-Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Mientras se define la polémica situación extradeportiva de Cristian Riquelme, en Colo Colo los entrenamientos continúan buscando volver al triunfo y borrar el tropiezo del Superclásico. El Cacique saldrá a pelear por tres puntos de oro este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, cuando visite a Audax Italiano.