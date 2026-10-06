Datos Clave Brutal burla: Influencer dejó por el piso a la Selección Chilena. Pide una goleada: En su mensaje señaló que lo mínimo es marcar cinco goles a La Roja. Se enfrentan esta noche: Chile vs México se miden desde las 23:30 horas de hoy en Estados Unidos.

Los partidos entre Chile y México ni de cerca dan para ser catalogados como clásico. Sin embargo, después del recordado 7-0 de La Roja a los Aztecas en la Copa América Bicentenario 2016, los fanáticos de ese país sienten como una obligación ganarle al Equipo de Todos cada vez que se enfrentan.

Así lo hizo saber uno de los influencers del fútbol mexicano, Miguel Midean, más conocido por su nombre en redes: Mike Máquina. En uno de sus últimos posteos no dejó pasar la oportunidad para realizar un feroz menosprecio al combinado nacional, señalando, entre otras cosas que se trata de una “selección enana” que “se agarra de dos años buenos para decir que son los cuarta del continente”.

Los polémicos dichos de Mike Máquina, influencer mexicano sobre la Selección Chilena

En un reel de su cuenta de Instagram, comienzó haciendo un pedido a los jugadores de México: “Se les va a pedir una cosa cabr…no pueden perder con los chilenos, una selección toda enana que tuvieron dos años de buen fútbol y de ahí se agarran para decir que son la cuarta del continente”.

El mensaje fue a más cuando expresó que “llevan como 300 años sin ir a un Mundial y tienen una liga con peor nivel que la Kings League”. Posteriormente, agregó que “lógico sería que le metieran cinco goles”, para luego cerrar con que “si no le ganas a Chile es para que te desafilien de la FIFA mañana”.

“Hoy Chile no es más que Nicaragua, ya sea con suplentes o con titulares, créeme que a esos muertos hasta con la Sub 13 tendrías que ganarles”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Chile?

El duelo amistoso por Fecha FIFA entre México y Chile se juega este martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas de nuestro país. La transmisión estará a cargo de Mega por TV abierta y Mega Go, vía streaming.

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