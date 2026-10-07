Datos Clave Agresión a chilenos: Fanáticos mexicanos arrojaron vasos de cervezas a hinchas nacionales. No hay reporte oficial: De momento no se sabe si hay lesionados producto del hecho. Victoria chilena: Los hechos se dieron tras el 2-0 de Chile ante México.

Una vez finalizado el partido amistoso en que la Selección Chilena derrotó por 2-0 a México en Los Angeles, el periodista de Mega y comentarista en la transmisión del encuentro, Rodrigo Sepúlveda, publicó un video en su cuenta de Instagram en la que muestra agresiones de fanáticos aztecas a los hinchas de La Roja presentes en el estadio.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, un puñado de inadaptados comenzó a arrojarles vasos de cerveza a los nacionales, además de corretearlos de manera violenta.

El comunicador no informó si es que hubo o no lesionados producto de la cobarde agresión de los hinchas mexicanos.

La agresión de mexicanos a hinchas chilenos en el estadio

Sólido triunfo de Chile ante México

Las escenas se produjeron luego del excelente triunfo de Chile por 2-0 ante México, gracias a los goles anotados en el segundo tiempo, obra de Maxi Gutiérrez (54′) y Vicente Pizarro (65′).

Esta fue la única victoria de los de Nicolás Córdova en la gira a Norteamérica, que antes había dejado caídas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4), por lo que el duelo de esta noche sirvió para mejorar lo mostrado en las presentaciones anteriores que habían significado duras críticas al estratega nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Tras estos partidos, la Selección Chilena volverá a las canchas en noviembre. El 13 se medirá a Colombia como visitante en Cali, mientras que el 17 será anfitrión ante la escuadra cafetalera.