Datos Clave Dribble Tornado Alinea: Olise, Guimarães y Diomande apuestan por desequilibrio e inventiva. Viking Voltage Responde: Haaland, Raphinha y Koulibaly combinan potencia y velocidad letal. Hinchas Eligen Finalista: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 llega a su fase de semifinales con dos de los equipos que más convencieron al público en los cuartos de final. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a figuras mundiales en enfrentamientos intensos y definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Dribble Tornado y Viking Voltage, dos equipos que ya demostraron su calidad y que ahora se enfrentan por un lugar en la gran final.

Olise y Haaland a la Jaula

Dribble Tornado llega a las semifinales con la confianza que da el respaldo del público y un estilo de juego que no deja indiferente a nadie. Bruno Guimarães controla el ritmo con personalidad e inteligencia, Yan Diomande encara rivales con agresividad y velocidad, mientras Michael Olise convierte cada posesión en una oportunidad para inventar algo distinto. Un equipo diseñado para el desequilibrio constante y que ya sabe lo que es ganar en la fase decisiva.

Enfrente estará Viking Voltage, un trío que convenció por su intensidad y su capacidad de hacer daño en cada transición. Kalidou Koulibaly lidera con fuerza y personalidad, Raphinha acelera los ataques con creatividad y regate, mientras Erling Haaland convierte cualquier oportunidad en peligro inmediato gracias a su potencia y definición letal. Juntos forman uno de los equipos más temibles que quedan en el torneo.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la última palabra.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia en cada duelo.

¿Quién avanzará a la gran final?