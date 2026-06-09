Datos Clave El apuntado: El extremo chileno-argentino de 19 años, Ian Subiabre, figura en la carpeta de posibles incorporaciones de Daniel Garnero para el segundo semestre. Competencia europea: El Midtjylland de Dinamarca (club de Darío Osorio) sondeó al jugador en las últimas horas, complicando las aspiraciones cruzadas. Postura inflexible: River Plate está abierto a dejar partir al futbolista, pero dejó claro que solo aceptará negociar a través de una venta millonaria y no mediante préstamos.

Luego de la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores eliminando a Boca Juniors, en Universidad Católica ya trabajan a toda máquina para estructurar un plantel competitivo de cara al segundo semestre. El técnico Daniel Garnero exigió variantes en la ofensiva y la gerencia deportiva puso rápidamente sus ojos al otro lado de la cordillera. El nombre apuntado es Ian Subiabre, talentoso extremo de 19 años que milita en River Plate. Sin embargo, lo que asomaba como un sondeo prometedor, rápidamente chocó contra un muro económico y el acecho del fútbol europeo.

¿Por qué se complica el millonario fichaje de Ian Subiabre en la UC?

El principal escollo para que Cruzados logre concretar la operación radica en la estricta postura financiera del cuadro “Millonario”. Si bien el técnico Eduardo Coudet le comunicó a la dirigencia que el atacante no asoma como prioridad para su esquema (disputó 22 partidos esta temporada), en Núñez tienen claro que no lo dejarán partir a cualquier precio.

Según reportan medios partidarios argentinos como La Página Millonaria, River Plate está abierto a escuchar ofertas, pero solo negociará una salida mediante venta definitiva, descartando de plano una cesión a préstamo. Considerando que el jugador tiene contrato hasta fines de 2028 y un valor de mercado que ronda los 3,5 millones de euros, las cifras escapan completamente a la realidad económica del fútbol chileno.

A favor de la UC juega un solo factor: el vitrinazo que significa disputar la llave de octavos de final ante Estudiantes de La Plata, argumento que podrían utilizar para intentar convencer a River de flexibilizar su postura y aceptar un préstamo con opción de compra.

El equipo de Darío Osorio amenaza a la UC en el mercado de pases

Como si el factor económico no fuera suficiente dolor de cabeza para la gerencia deportiva de la UC, en las últimas horas surgió una inesperada competencia desde el Viejo Continente que amenaza con esfumar el sueño cruzado.

De acuerdo a la información del diario Olé, el Midtjylland de Dinamarca —equipo que apostó con éxito por el chileno Darío Osorio— contactó al entorno del jugador para conocer sus condiciones de cara a la próxima temporada europea.

¿La buena noticia para la UC? Desde el entorno del futbolista chubutense reconocieron los contactos, pero aclararon que la opción escandinava, de momento, no lo seduce, ya que espera propuestas de ligas más competitivas. En ese mismo sentido, la dirigencia de River Plate ya demostró su inflexibilidad en marzo pasado, cuando rechazó una mareadora oferta de 10 millones de euros por parte del Trabzonspor de Turquía.