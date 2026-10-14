Datos Clave Ojos en Chile: El director deportivo de Alavés reveló que tienen a 10 jugadores chilenos en su radar para posibles traspasos en el futuro. El listado: Jugadores de Huachipato, Universidad de Chile y Universidad Católica figuran entre los nombres. El antecedente: Guillermo Maripán jugó en Alavés y Sebastián Pino pudo seguir sus pasos, pero no alcanzó a debutar en el primer equipo.

Esta jornada se realizó el 5º Congreso Internacional de Fútbol 2026 en nuestro país. Entre los asistentes al evento destacó Sergio Fernández, director deportivo del Alavés de España, quien expuso sobre el trabajo que lleva a cabo el elenco español.

Fernández entregó detalles sobre el proceso de reclutamiento del club para sumar nuevos talentos y reveló un listado con 10 futbolistas chilenos que se encuentran en la órbita de la institución, donde destacan jugadores de Universidad de Chile, Universidad Católica y Huachipato.

10 futbolistas chilenos en el radar del Alavés

El listado entregado por el director deportivo de Real Alavés está compuesto por 10 jugadores nacionales que estuvieron en el último Mundial Sub 20, el cual tuvo lugar en nuestro país a fin de 2025.

“Estos son algunos de los jugadores que nosotros tenemos referenciados y en seguimiento, dentro de nuestro algoritmo de jugadores que, en un momento determinado, puedan formar parte del Alavés”, señaló el español.

La lista de jugadores que están en la órbita de Alavés:

Felipe Faúndez (O’Higgins)

Juan Francisco Rossel (Universidad Católica)

Nicolás Cárcamo (Huachipato)

Agustín Arce (U. de Chile)

Emiliano Ramos (Everton)

Vicente Álvarez (Deportes Limache)

Lautaro Millán (Independiente)

Matías Pérez (La Serena)

Milovan Celis (Unión Española)

Sebastián Mella (Huachipato)

Alavés ya ha tenido a chilenos en sus filas

Esta no es la única vez que el Deportivo Alavés mira hacia el fútbol chileno. En 2017 la escuadra española fichó al defensor nacional, Guillermo Maripán, quien permaneció en el club hasta 2019 para posteriormente partir al AS Mónaco. En el elenco ‘glorioso’, el zaguero jugó un total de 48 partidos y registró dos goles.

A Maripán estuvo cerca de sumarse Sebastián Pino, defensor de 23 años formado en Universidad Católica que en 2023 dio el salto al fútbol español. Sin embargo, el espigado jugador no logró debutar en el primer equipo y se mantuvo jugando en la filial (Alavés B) antes de retornar al fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Huachipato.