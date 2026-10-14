Datos Clave Denuncia: Erick Pulgar fue denunciado ante el STJD por una entrada sobre Rodrigo Castillo en el clásico entre Flamengo y Fluminense. Posible sanción: El volante chileno arriesga entre uno y seis partidos de suspensión. Audiencia: El juicio está previsto para este jueves 15, mientras Pulgar se encuentra en Argentina con Flamengo.

Erick Pulgar arriesga una sanción de hasta seis partidos en el fútbol brasileño. El volante chileno de Flamengo fue denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) por una fuerte entrada sobre Rodrigo Castillo, durante el clásico frente a Fluminense disputado el domingo.

El caso será revisado este jueves 15, cuando el organismo analice la acción protagonizada por el jugador nacional. Pulgar fue denunciado por infringir el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), correspondiente a conductas violentas, una infracción que contempla entre uno y seis partidos de suspensión.

El futbolista no estará presente en la audiencia, ya que se encuentra junto a la delegación de Flamengo en Argentina. El equipo brasileño enfrentará a Estudiantes de La Plata por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

¿Por qué denunciaron a Erick Pulgar en Brasil?

La denuncia apunta a la entrada que Pulgar realizó sobre Rodrigo Castillo durante el clásico ante Fluminense. La acción generó cuestionamientos desde el cuadro rival, cuyos representantes consideraron que el volante chileno debió ser expulsado.

La justicia deportiva brasileña deberá determinar si la jugada constituye una infracción al artículo 254 del CBJD y, en caso de acreditarla, establecer la sanción correspondiente.

😱 ¡Noooooo tremendo! Qué patada que metió Erick Pulgar de Flamengo contra Castillo de Fluminense. Para el árbitro Rafael Klein solo fue tarjeta amarilla. Es una jugada de clara tarjeta roja, suela a la rodilla, fuerza excesiva. ¿Qué más se necesita? https://t.co/dU6ufyiBo8 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 11, 2026

El presidente de Fluminense también fue denunciado

La presentación ante el STJD también incluye a Matheus Montenegro, presidente de Fluminense, quien fue denunciado bajo el artículo 258 del reglamento por presuntas faltas de respeto o reclamos provocadores contra el arbitraje.

Después del clásico, el dirigente criticó duramente el desempeño de los árbitros y cuestionó que la entrada de Pulgar no terminara en expulsión.

“Para que quede claro: el arbitraje fue una basura. Una mierda. Una basura, una mierda (sic). Para empezar: la tarjeta amarilla a Pulgar, un absurdo que la jugada no fuera expulsión. Acabo de ver la rodilla de Castillo, tiene la marca del taco del botín. Yo pregunto: ¿dónde está el VAR? ¿Estaba durmiendo? Cualquiera que estuviera viendo el partido vio que era para expulsión”, señaló.

Ahora, el STJD deberá revisar ambas denuncias y determinar si corresponde aplicar sanciones. En el caso de Erick Pulgar, una eventual suspensión podría afectar su participación en los próximos compromisos de Flamengo, dependiendo del castigo que finalmente resuelva la justicia deportiva brasileña.