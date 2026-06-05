Un partido del fútbol chileno fue suspendido por un brote gripal que impidió que uno de los equipos se presentara a la cancha, lo que genera de una gran alerta en uno de los clubes entrañables de nuestro país.

Se trata de Tricolor de Paine, cuadro que no pudo presentarse al partido con CEFF Copiapó por la Tercera División, con el fin de evitar que el cuadro painino se presentara en desventaja deportiva y que hubiera un contagio a sus rivales, situación que inevitablemente nos hace recordar la época de pandemia.

El anuncio de Tricolor de Paine de su brote gripal

A través de sus canales oficiales, Tricolor de Paine expresó: “Como institución queremos informar a nuestra comunidad, hinchas y seguidores que el encuentro programado entre Tricolor de Paine y CEFF Copiapó ha sido suspendido.

Esta decisión se ha tomado debido a un brote gripal que ha afectado a gran parte de nuestro plantel, situación que nos obliga a priorizar la salud, bienestar y recuperación de nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Entendemos la importancia que tenía este encuentro para nuestra institución y para todos quienes nos acompañan fecha a fecha. Sin embargo, creemos que el cuidado y bienestar de quienes forman parte de este proyecto debe estar siempre por delante.

Agradecemos la comprensión, el apoyo y el constante respaldo que recibimos de nuestra comunidad Tricolorina. La información respecto a la reprogramación del encuentro será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

¿Cuándo se juega el Tricolor de Paine vs CEFF Copiapó?

El partido de Tricolor de Paine y CEFF Copiapó aún no tiene fecha para disputarse. Dependerá de la disponibilidad en el calendario de ambos clubes.

De todas maneras, hay que seguir de cerca la situación del Tri, por la posible suspensión de nuevos compromisos.