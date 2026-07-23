Ya es un hecho que el VAR se implementará en la Primera B de Chile: será el segundo país en Sudamérica (después de Brasil) en incluirlo en la segunda categoría y solo falta afinar la fecha exacta para su implementación, aunque desde la Comisión de Árbitros ya se pusieron un plazo máximo para esto.

Fue Roberto Tobar, jefe de este organismo, quien dio a conocer que hubo problemas producto del sistema frontal que afecto a Chile, lo que podría provocar un retraso en la ejecución.

¿Por qué se puede retrasar la implementación del VAR en la Primera B?

Tobar expresó: “Estamos trabajando de la mano con TVTel, que es la empresa que nos entrega el servicio VAR, y estamos viendo la fecha 18 poder comenzar a implementar la herramienta. Estamos viendo un tema con Claro, que nos suministra la señal desde los estadios, se está viendo que hay un problemita a raíz del temporal que sufrió todo el país, pero yo creo que en estos días vamos a estar estableciendo si es que es la fecha 18 o 19 definitivamente, pero de ahí no sale“.

En cuanto al beneficio que significa para fútbol chileno esta situación, el jefe de los árbitros señaló: “Era importante tener la herramienta VAR en la Liga de Ascenso porque tenemos una competencia bastante alta, tenemos grandes equipos, y ya vimos en el Mundial y en nuestro torneo que hay decisiones muy difíciles de interpretar. Tener esta alternativa de revisión y de una segunda oportunidad de revisar una situación que en su interpretación es bastante difícil… No te digo que se van a acabar todas las polémicas porque el fútbol es así, pero lo importante es que vamos a tener la segunda oportunidad (de revisión), se va a dar mucha más transparencia y es fundamental para el crecimiento de nuestra Liga de Ascenso”.

Por su parte, el árbitro mundialista de VAR Juan Lara, en diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, afirmó: “Me parece perfecto. Es una herramienta que ayuda a que el deporte sea más justo, nos entrega más herramientas a nosotros como árbitros y hace que nuestra liga crezca, que se desarrolle de mejor forma, creo que es una noticia totalmente positiva”.

Finalmente, Cristian Garay, quien dirigió un partido en el Mundial 2026, consideró: “Nosotros tenemos que estar orgullosos como federación y liga de implementar el VAR. Somos la segunda federación que aplicar el VAR en Primera y Ascenso, y eso es fundamental para la justicia deportiva. El arbitraje busca eso, que se hable de fútbol, que si un equipo va a ganar que lo gane por lo justo, claramente va a haber decisiones polémicas de interpretación, como lo mencionamos acá, pero eso es lo importante, poder debatir, aclarar esas dudas y el error minimizarlo lo más que se pueda. La Liga de Ascenso va a ser muy entretenida, va a seguir siendo igual de dinámica, solo que ahora vamos a tener la herramienta VAR para poder hacer justicia”.

¿Cuándo debuta el VAR en la Primera B?

Si se implementa en la Fecha 18, el VAR dirá presente el viernes 31 de julio en la Primera B, mientras que si se corre para la Fecha 19, será el viernes 7 de agosto.

La idea inicial era que todo comenzara este fin de semana en la Fecha 17, pero como la jornada 16 de corrió por el sistema frontal en nuestro país, estos días habrá marcha blanca para detectar posibles errores.