El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, junto a los representantes del referato chileno en el Mundial 2026, Cristian Garay (árbitro central), José Retamal, Miguel Rocha (asistentes) y Juan Lara (VAR), dieron a conocer las nuevas reglas del juego implementadas por la FIFA que se están implementando en el fútbol chileno, en una charla a los medios que se llevó a cabo en las dependencias de TNT Sports.
En la ocasión, también hubo espacio para que los mundialistas contaran su experiencia y proyectaran cómo les va a servir para aplicarla en el balompié nacional, a través de sus propios desempeños y ayudando a sus compañeros.
Tobar y las nuevas reglas: Solo habrá pausa de hidratación con temperaturas altas
En diálogo con la prensa tras la charla, Roberto Tobar señaló: “Nuestra planificación es estar muy cerca de los clubes, contactarnos con los gerentes técnicos, con los capitanes también, con parte del plantel. Tuvimos hace poco una charla por zoom con los presidentes, gerentes y capitanes. Se hizo en dos tandas, con los clubes de Primera División y la Liga de Ascenso”.
En relación a la pausa de hidratación, que se llevó a cabo en el Mundial 2026 y que se ensayó en torneos Conmebol en esta temporada, Tobar señaló: “Nosotros la hemos implementado en los últimos años solo en el verano, cuando tenemos altas temperaturas, una pausa bastante breve que no pasa de un minuto, que es algo criterios que tenemos por el calor que tenemos en esas fechas. Se va a seguir realizando eso, pero solo con temperaturas altas. Una en cada tiempo”.
En cuanto a taparse la boca: “Cuando lo hacen en actitud de confrontación o en una situación de querer insultar o denostar al adversario claramente, a criterio del árbitro o del VAR, se invitará a una revisión para evaluarlo… El que se tapa la boca corre el riesgo, pero queda todo a criterio del árbitro, esa decisión la va a tomar el árbitro respecto a lo que está observando o escuchando”.
¿Cuáles son las nuevas reglas del fútbol que debutan en el fútbol chileno?
Pese a que ya se han aplicado en la Copa Chile, este fin de semana las nuevas reglas del fútbol debutan en el Campeonato Nacional, y son las siguientes:
- Cuenta regresiva: Los jugadores tienen 5 segundos para ejecutar laterales y saques de fondo. Si se incumplen, en el primer caso se otorgará el juego al rival y en el segundo se dispondrá de un córner. También hay 10 segundos para que los jugadores que sean reemplazados abandonen la cancha, ya que en caso de no hacerlo el jugador que lo sistituya debe estar fuera 1 minuto.
- Atención de jugadores en cancha: Si los futbolistas se lanzan al piso y son atendidos deben salir por 1 minuto de la cancha o hasta que salga el balón. Acá hay una excepción para los arqueros y para jugadores que producto de un golpe hayan sufrido un corte o haya provocado amonestación o tarjeta roja en su contrincante.
- Revisión del VAR en segundas amarillas: Si hay una segunda amarilla incorrecta, la tecnología puede usarse para revertirla.
- Simulaciones: Si hay una simulación o exageración que provoque una amarilla o roja en un rival, el VAR actuará para revertir el cobro y amonestar al verdadero infractor.
- No taparse la boca: Si un futbolista se tapa la boca para insultar a un rival o en un contexto de confrontación, el árbitro tiene la facultad de expulsarlo, también bajo un posible llamado del VAR. Esto viene desde el famoso episodio de supuesto racismo de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior en un partido de Champions League, competición que curiosamente no incluirá esta regla en su nueva temporada, al igual que la Copa Libertadores.
- Tiros de esquina: Si se sanciona por error un córner, el VAR puede actuar para corregir la acción, siempre y cuando sea una acción ágil y sin retraso en el juego.