Datos Clave Tobar explicó las nuevas reglas: En una charla abierta para los medios de comunicación ¿Habrá pausa de hidratación?: No se aplicará esta idea de la FIFA Taparse la boca: Solo se castigará con roja si es que hay insulto o confrontación

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, junto a los representantes del referato chileno en el Mundial 2026, Cristian Garay (árbitro central), José Retamal, Miguel Rocha (asistentes) y Juan Lara (VAR), dieron a conocer las nuevas reglas del juego implementadas por la FIFA que se están implementando en el fútbol chileno, en una charla a los medios que se llevó a cabo en las dependencias de TNT Sports.

En la ocasión, también hubo espacio para que los mundialistas contaran su experiencia y proyectaran cómo les va a servir para aplicarla en el balompié nacional, a través de sus propios desempeños y ayudando a sus compañeros.

Tobar y las nuevas reglas: Solo habrá pausa de hidratación con temperaturas altas

En diálogo con la prensa tras la charla, Roberto Tobar señaló: “Nuestra planificación es estar muy cerca de los clubes, contactarnos con los gerentes técnicos, con los capitanes también, con parte del plantel. Tuvimos hace poco una charla por zoom con los presidentes, gerentes y capitanes. Se hizo en dos tandas, con los clubes de Primera División y la Liga de Ascenso”.

En relación a la pausa de hidratación, que se llevó a cabo en el Mundial 2026 y que se ensayó en torneos Conmebol en esta temporada, Tobar señaló: “Nosotros la hemos implementado en los últimos años solo en el verano, cuando tenemos altas temperaturas, una pausa bastante breve que no pasa de un minuto, que es algo criterios que tenemos por el calor que tenemos en esas fechas. Se va a seguir realizando eso, pero solo con temperaturas altas. Una en cada tiempo”.

En cuanto a taparse la boca: “Cuando lo hacen en actitud de confrontación o en una situación de querer insultar o denostar al adversario claramente, a criterio del árbitro o del VAR, se invitará a una revisión para evaluarlo… El que se tapa la boca corre el riesgo, pero queda todo a criterio del árbitro, esa decisión la va a tomar el árbitro respecto a lo que está observando o escuchando”.

¿Cuáles son las nuevas reglas del fútbol que debutan en el fútbol chileno?

Pese a que ya se han aplicado en la Copa Chile, este fin de semana las nuevas reglas del fútbol debutan en el Campeonato Nacional, y son las siguientes: