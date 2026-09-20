Datos Clave Alexis: El chileno mostró su frustración durante la derrota de CF Montreal frente a Columbus Crew. Explicación: Philippe Eullaffroy aseguró que Sánchez pretende un juego más rápido y directo en ataque. Rendimiento: El delantero todavía no registra goles ni asistencias después de nueve partidos con Montreal.

Los números todavía no acompañan a Alexis Sánchez en su nueva aventura. Nueve partidos después de aterrizar como uno de los grandes refuerzos de CF Montreal, el chileno continúa buscando su primer gol o asistencia, mientras el equipo tampoco encuentra respuestas para abandonar el fondo de la Conferencia Este de la MLS.

Ese escenario empieza a dejar imágenes poco habituales del tocopillano. Durante la reciente derrota por 2-0 frente a Columbus Crew, Alexis exteriorizó en cancha su frustración con el funcionamiento colectivo. Una situación que llamó la atención en Canadá y que obligó a su entrenador a explicar públicamente qué pretende el delantero de sus compañeros.

¿Qué tiene molesto a Alexis Sánchez en Montreal?

Alexis Sánchez considera que Montreal necesita atacar con mayor velocidad y aprovechar mejor los espacios que dejan los rivales a sus espaldas. Esa fue la explicación que entregó Philippe Eullaffroy al ser consultado por los gestos realizados por el chileno.

“A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. Yo estoy de acuerdo y lo pido, pero no se está dando”, reconoció el entrenador.

La escena había sido advertida por Maxime Truman, periodista del medio canadiense Dans Les Coulisses, quien observó las reacciones del delantero durante el encuentro y llevó el tema hasta la conferencia de prensa.“Después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo”, agregó.

El difícil inicio de Alexis en el fútbol canadiense

El momento de Sánchez coincide con una profunda crisis deportiva de Montreal. La caída frente a Columbus extendió a cinco su racha de derrotas consecutivas en la MLS y mantuvo al equipo en el último lugar de la Conferencia Este.

A nivel individual, Maravilla tampoco consiguió todavía el impacto esperado. Después de nueve apariciones, varias de ellas ingresando desde el banco, continúa sin goles ni asistencias.

Su rendimiento ya empieza a generar análisis duros en la prensa canadiense. El propio Truman fue categórico respecto de sus primeras semanas: “Por el momento, la llegada de Alexis Sánchez a Montreal no es un buen movimiento”.