Alexis Sánchez da sus primeros pasos en la MLS tras su arribo al CF Montréal hace poco más de un mes, y en la próxima fecha de la liga norteamericana de fútbol enfrentará a un compatriota en el terreno de juego. Se trata de Gonzalo Tapia, atacante del Columbus Crew quien hace un par de jornadas hizo su estreno en las redes del equipo y amenaza al club del Niño Maravilla.

Tanto la escuadra del tocopillano como del atacante formado en Universidad Católica se encuentran en la parte baja de la Conferencia Este, por lo que ambos necesitan un triunfo urgente para poder optar a la fase clasificatoria de las eliminatorias.

¿Qué canal transmite CF Montréal vs Columbus Crew EN VIVO?

El choque entre CF Montréal y Columbus Crew solo contará con transmisión mediante la plataforma de streaming Apple TV, y para poder ser visto necesita una suscripción en la aplicación.

Partido: CF Montréal vs Columbus Crew.

Transmisión: Exclusiva de Apple TV.

¿A qué hora juega CF Montréal vs Columbus Crew por la MLS?

El duelo de chilenos entre el Montréal y Columbus se dará este sábado 19 de septiembre desde las 20:30 horas (horario chileno). El choque se desarrollará en el Estadio Saputo, casa del CF Montréal.

Fecha : Sábado 19 de septiembre de 2026.

: Sábado 19 de septiembre de 2026. Hora : 20:30 horas de Chile.

: 20:30 horas de Chile. Estadio : Saputo, Montréal.

: Saputo, Montréal. Competencia : Major League Soccer (MLS).

: Major League Soccer (MLS). Jornada: fecha 26.

¿Dónde ver Montréal vs Columbus CF Montréal vs Columbus Crew por streaming?

El encuentro entre Sánchez y Tapia solo podrá ser visto mediante la plataforma de streaming Apple TV.

Streaming: Apple TV.

Formaciones de CF Montréal vs Columbus Crew

Probable formación del CF Montréal: Sebastián Breza; Brayan Ceballos, Jalen Neal, Brandan Craig, Luca Petrasso; Wikelman Carmona, Victor Loturi, Matthew Longstaff, Dante Sealy; Daniel Ríos y Prince Owusu. DT:Philippe Eullaffroy.

Probable formación del Columbus Crew: Nicholas Hagen; Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Brooks Lennon; Santiago Rodríguez, André Gomes, Taha Habroune, Annas Zaroury; Josef Martínez y Brais Mendez. DT: Laurent Courtois.

¿Cómo llega Alexis Sánchez al CF Montréal vs Columbus Crew?

La travesía de Alexis Sánchez en norteamérica no comenzó de la mejor manera, ya que en nueve partidos, el Niño Maravilla ha disputado solo dos de titular, en las que solo cosechó una victoria de su escuadra. El histórico atacante tocopillano aún no debuta en las redes del club, debido a que su primer tanto fue anulado por un polémico offside, por lo que el choque ante el Columbus podría ser su estreno goleador.

¿Cómo llega Gonzalo Tapia al CF Montréal vs Columbus Crew?

Gonzalo Tapia también pasa por sus primeros pasos en la liga norteamericana, y ya tuvo su estreno goleador en su segundo encuentro, tras marcar ante el Colorado Rapids. El formado en Universidad Católica solo suma una titularidad en Columbus, y espera su oportunidad desde el arranque.

¿Cómo llegan CF Montréal vs Columbus Crew a la MLS?

Ambas escuadras pasan por un escenario similar en la Major League Soccer, ya que se encuentran en la parte baja de la competencia norteamericana. El CF Montréal es colista del certamen con 21 unidades, mientras que el Columbus Crew es 13° con 23 puntos. Los dos equipos se están lejos de ingresar a zona de clasificación a las eliminatorias de la Conferencia Este, debido a que están a 9 unidades.

