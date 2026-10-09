Datos Clave La U buscará portero: Será una competencia para Gabriel Castellón. Uno menos: Cristopher Toselli no seguirá en el CDA. Perfil: Por ahora no está definido, pero podría ser chileno.

Este fin de semana Universidad de Chile tendrá una buena oportunidad para quedar en el segundo puesto de manera solitaria. Su rival en la lucha por el Chile 2, Universidad Católica no jugará su duelo frente a Audax Italiano producto de los efectos que generó el aluvión que se produjo en Las Condes. De ganar a Ñublense en el Estadio Nacional, el cuadro laico sacará una ventaja de tres puntos sobre los Cruzados.

En el CDA tienen claro que obtener el cupo directo a la Copa Libertadores es clave para la planificación de cara al 2027. Asegurar los ingresos que significaría la fase de grupos del certamen continental, es muy diferente a no hacerlo. Los azules ya sufrieron en ese aspecto este año al quedar eliminados tempranamente por Palestino en Copa Sudamericana y quedarse sin competencia internacional.

Sin embargo, más allá de todo esto, en la U miran de reojo la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese marco, uno de los aspectos que está más o menos definido es que la portería será uno de los puestos a reforzar.

El arco de la U buscara nuevo custodio

Este año, Gabriel Castellón mantiene la valla menos batida del Campeonato Nacional con 19 goles recibidos en 23 partidos. Desde ese punto de vista, no hay dudas de la calidad del meta formado en Santiago Wandereres, cuyo contrato está vigente y vence en diciembre de 2027.

G. Castellón Velazque · 2026 Partidos Todas las competiciones 33 partidos Liga 23 Chilean Cup 9 Copa Sudamericana 1

El porteño es una de las piezas fijas en el Romántico Viajero. Además de sus presencias en el Campeonato Nacional, suma nueve en Copa Chile y una en Copa Sudamericana. Sin embargo, ha tenido algunos partidos bajos durante este 2026 y es por ello que en el CDA se entiende que es probable que necesite una competencia renovada.

Esto se suma al hecho de que Cristopher Toselli no seguirá en el CDA la próxima temporada. Ya al comienzo de este año, su renovación fue todo un tema, incluso con rumores de un posible retiro. La escasa continuidad del exseleccionado chileno hace pensar que en La Cisterna, no va a estar cuando expire el campeonato.

Detrás de los dos experimentados metas laicos, aparecen los juveniles José Alburquenque y Matías Oteiza. Ambos están bien evaluados, pero no para ser la primera competencia de Castellón. Es ahí donde la opción de buscar un nuevo guardavallas aparece como casi obvia.

Nuevo arquero para la U: ¿chileno o extranjero?

De acuerdo a lo que pudo saber Al Aire Libre, aún no hay un proceso de búsqueda de nuevo arquero. El perfil dependerá mucho de si la U clasifica directo a fase de grupos de Copa Libertadores o no. Si eso ocurre, los dineros podrían dar para buscar a alguien con experiencia y que definitivamente pueda amenazar la titularidad de Castellón que, por ahora, no está cuestionada en el CDA.

Es cierto también que en el arquero no se va a realizar la mayor de las inversiones. Se buscarán buenas oportunidades de mercado con un foco que, en primera instancia, estará en el mercado nacional. Un meta extranjero serían palabras mayores, aunque en ese aspecto será clave la opinión de Fernando Gago y su staff técnico.