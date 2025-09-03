La barbarie de Avellaneda sigue trayendo coletazos. La violencia que obligó a cancelar el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana sumó un nuevo episodio.

Esto porque mientras ambos elencos esperan por el fallo de la Conmebol para saber qué pasará con la serie, las autoridades argentinas anunciaron un sorpresivo veto contra los azules.

🚨 Autoridades de Buenos Aires toman medidas contra U de Chile

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina decidió sancionar a Universidad de Chile con la prohibición de ingreso de sus hinchas como visitantes en cualquier estadio de la Provincia de Buenos Aires.

La sanción que se adoptó luego de los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, regirá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esta medida se dictó en el marco de la Ley Nº 11.929 de seguridad deportiva. Asimismo, la Aprevide se encuentra trabajando para identificar a los implicados a través de las cámaras de seguridad. Por ahora, ya se han identificado 38 barristas de Independientes que participaron en los incidentes.

🕒 ¿Cuándo conocerá el fallo de la Conmebol?

La Unidad Disicplinaria de la Conmebol tiene hasta el viernes 5 de septiembre para dar a conocer el fallo de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente.

Si el ente rector del fútbol sudamericano da por vencedor a los azules, se medirán a Alianza Lima en los cuartos de final. El partido de ida ante la escuadra peruana sería el 18 de septiembre en Perú y la vuelta el 25 del mismo mes.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.