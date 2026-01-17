Betis recibirá a Villarreal en el estadio de La Cartuja por la fecha 20 de LaLiga 2025-26, en un duelo entre dos equipos con objetivos completamente distintos.

​Los de Manuel Pellegrini vienen de eliminar al Elche en la Copa del Rey y buscan un lugar en las copas europeas para la próxima temporada.

Las lesiones siguen siendo el principal dolor de cabeza para Pellegrini. Cucho Hernández e Isco Alarcón continúan de baja por lesión, mientras que los internacionales Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli están disputando la Copa África con Marruecos.

Villarreal, en cambio, vive un sueño. Terceros con 41 puntos —solo ocho detrás del líder Barcelona—, los de Marcelino García Toral llegan motivados tras vencer 3-1 al Alavés con doblete de Gerard Moreno y tanto de Alberto Moleiro. El Submarino Amarillo suma 13 victorias, apenas 2 empates y 3 derrotas, demostrando una regularidad notable que los consolida en puestos de Champions League.

​El antecedente de esta temporada fue un electrizante 2-2 en La Cerámica el pasado 18 de octubre, donde ambos equipos mostraron su mejor fútbol ofensivo.

⏱️ Real Betis – Villarreal, minuto a minuto