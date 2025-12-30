Una de las salidas que estaba prácticamente asegurada en Colo Colo este mercado de pases es la del delantero Alexander Oroz, quien luego de un año marcado por las lesiones no habría llegado a acuerdo por su renovación con los albos y tendría definido el próximo paso de su carrera lejos del Estadio Monumental.

Si bien en un inicio se especuló que Oroz había despertado el interés de clubes como U Católica, Unión La Calera o Palestino, finalmente es un club del norte el que tendría prácticamente lista la llegada del formado en Colo Colo, algo que debiese hacerse oficial en los próximos días.

⚽ Oroz vestiría la camiseta granate en el 2026

Sin entrar en los planes de Fernando Ortiz en los albos para el 2026, el destino de Alexander Oroz parece estar asegurado en la Cuarta Región, donde uno de los dos grandes de dicha zona incorporaría al habilidoso puntero.

De acuerdo a lo informado por la cuenta partidaria TodoxCDLS, es Deportes La Serena quien estaría a solo detalles de poder fichar al atacante de 23 años.

“Alexander Oroz a un paso de ser nuevo jugador de Deportes La Serena para la temporada 2026. El extremo formado en Colo Colo debería ser oficializado en los próximos días por el club granate”, apuntó la señalada cuenta en la red social X.

Oroz pasará de ser albo a papayero en 2026/ © Photosport

📊 Los números de Alexander Oroz con Colo Colo este 2025

Pese a tener un irregular temporada debido a sus constantes problemas físicos, Alexander Oroz aprovechó al menos en números sus apariciones con Colo Colo.