Sigue EN VIVO el partido entre Audax Italiano y Palestino por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Audax Italiano (4-4-2) · Palestino (4-4-2) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|7
|•
|Deportes Limache
|29
|+5
|40
|8
|•
|Deportes Concepción● EN VIVO
|29
|-2
|39
|9
|•
|Palestino
|28
|0
|38
|10
|•
|Ñublense
|28
|-9
|38
|11
|•
|Huachipato● EN VIVO
|28
|-8
|34
|12
|•
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|13
|•
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|14
|•
|Cobresal
|28
|-10
|30
|15
|•
|Unión La Calera
|28
|-18
|27
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Audax Italiano no gana hace 5 partidos.
Palestino no gana hace 5 partidos.
Audax Italiano: Giovani Chiaverano (6 goles); Palestino: N. Da Silva (9 goles).
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Patricio Graff
- C. MuñozLesionado
- E. FerrarioSuspendido
- F. TroyanskySuspendido
DT Guillermo Martin Farré
- Dylan GlabySuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Giovani Chiaverano6goles
- F. TroyanskySuspendido5goles
- C. Pinares4goles
- N. Da Silva9goles
- Gonzalo Tapia5goles
- César Munder3goles
Últimos resultados
- Cobresal20 nov. · Liga de Primera · visitaP 2-3
- Coquimbo Unido8 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Deportes Limache2 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-2
- Universidad Católica28 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Huachipato23 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Unión La Calera20 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Deportes La Serena7 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Deportes Concepción2 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Colo-Colo25 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Deportes Limache11 oct. · Liga de Primera · visitaE 2-2
Historial51 partidos oficiales
- 30 jun. 2026Audax Italiano3-2Palestino
- 23 jun. 2026Palestino1-2Audax Italiano
- 31 may. 2026Palestino0-0Audax Italiano
- 1 ago. 2025Audax Italiano1-1Palestino
- 10 may. 2025Audax Italiano2-2Palestino
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|9
|Palestino
|28
|0
|38
|EEPPP
|13
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|EEPPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:32