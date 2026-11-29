Sigue EN VIVO el partido entre Ñublense y Cobresal por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.

Previa · el partido empieza en 1 h 57 min Ñublense 20:30 Cobresal Resumen Formaciones Tabla en vivo El partido comienza el dom 29 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 1 Pérez 6 Calderón 16 Sanhueza 14 Campusano 8 Graciani 21 Reyes 28 Rivera 18 Céspedes 10 Plaza 11 Molina 9 Rami 36 Olguín 43 Campos 20 Tiznado 18 Moreno 15 Castillo 22 Astudillo 10 Carvallo 7 Yanis 38 Villagrán 11 Brea 8 S. Pino Ñublense (3-4-2-1) · Cobresal (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol # Equipo PJ DG Pts 8 • Deportes Concepción ● EN VIVO 29 -2 39 9 • Palestino 28 0 38 10 • Ñublense 28 -9 38 11 • Huachipato ● EN VIVO 28 -8 34 12 • O'Higgins 28 -11 31 13 • Audax Italiano 28 -9 30 14 • Cobresal 28 -10 30 15 • Unión La Calera 28 -18 27 16 • Universidad de Concepción 28 -28 26 Tabla completa › Ñublense 20:30 Cobresal Minuto a minuto El relato comenzará con el pitazo inicial.