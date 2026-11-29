Sigue EN VIVO el partido entre Ñublense y Cobresal por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Ñublense (3-4-2-1) · Cobresal (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|8
|•
|Deportes Concepción● EN VIVO
|29
|-2
|39
|9
|•
|Palestino
|28
|0
|38
|10
|•
|Ñublense
|28
|-9
|38
|11
|•
|Huachipato● EN VIVO
|28
|-8
|34
|12
|•
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|13
|•
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|14
|•
|Cobresal
|28
|-10
|30
|15
|•
|Unión La Calera
|28
|-18
|27
|16
|•
|Universidad de Concepción
|28
|-28
|26
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Ñublense: Franco Rami (5 goles); Cobresal: S. Pino (9 goles).
Ñublense ganó 1-0 como visitante el 29 may. 2026.
Ñublense es 10.º con 38 pts y Cobresal, 14.º con 30 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Vicente Enrique Núñez Acuña
- Giovanny Andrés Ávalos OvelarLesionado
DT Gustavo Huerta Araya
- Alejandro SantanderSuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Franco Rami5goles
- Ignacio Jeraldino5goles
- Matías Andrés Plaza Berrios4goles
- S. Pino9goles
- Julián Brea8goles
- Franco Frías4goles
Últimos resultados
- Universidad de Concepción21 nov. · Liga de Primera · visitaG 3-2
- Colo-Colo8 nov. · Liga de Primera · localP 1-2
- O'Higgins31 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Coquimbo Unido25 oct. · Liga de Primera · localG 2-1
- Universidad de Chile12 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-6
- Audax Italiano20 nov. · Liga de Primera · localG 3-2
- Universidad de Chile8 nov. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Everton1 nov. · Liga de Primera · localE 2-2
- O'Higgins24 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Universidad de Concepción10 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
Historial29 partidos oficiales
- 29 may. 2026Cobresal0-1Ñublense
- 7 dic. 2025Ñublense5-0Cobresal
- 22 jun. 2025Cobresal1-1Ñublense
- 14 sep. 2024Ñublense1-0Cobresal
- 20 abr. 2024Cobresal2-2Ñublense
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|10
|Ñublense
|28
|-9
|38
|PGPPG
|14
|Cobresal
|28
|-10
|30
|EEEPG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:27