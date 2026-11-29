Sigue EN VIVO el partido entre Everton y O'Higgins por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Everton (4-3-3) · O'Higgins (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|4
|•
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|5
|•
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|6
|•
|Everton
|28
|+7
|40
|7
|•
|Deportes Limache
|29
|+5
|40
|8
|•
|Deportes Concepción● EN VIVO
|29
|-2
|39
|10
|•
|Ñublense
|28
|-9
|38
|11
|•
|Huachipato● EN VIVO
|28
|-8
|34
|12
|•
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|13
|•
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|14
|•
|Cobresal
|28
|-10
|30
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Everton: Alan Damián Medina Silva (12 goles); O'Higgins: Arnaldo Castillo (9 goles).
Everton ganó 3-2 como visitante el 31 may. 2026.
Everton es 6.º con 40 pts y O'Higgins, 12.º con 31 pts.
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Formaciones probablesProbable
DT Walter Ribonetto
- Cristian Martín Palacios FerreiraLesionado
DT Lucas Bovaglio
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Alan Damián Medina Silva12goles
- N. Montiel8goles
- Julián Alfaro4goles
- Arnaldo Castillo9goles
- Francisco González5goles
- Thiago Vecino4goles
Últimos resultados
- Coquimbo Unido21 nov. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Deportes Concepción7 nov. · Liga de Primera · localP 0-2
- Cobresal1 nov. · Liga de Primera · visitaE 2-2
- Universidad de Chile26 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-4
- Deportes La Serena11 oct. · Liga de Primera · localG 3-2
- Universidad de Chile21 nov. · Liga de Primera · localP 0-1
- Universidad de Concepción8 nov. · Liga de Primera · visitaP 2-3
- Ñublense31 oct. · Liga de Primera · localG 1-0
- Cobresal24 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Huachipato10 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-2
Historial32 partidos oficiales
- 31 may. 2026O'Higgins2-3Everton
- 6 dic. 2025O'Higgins1-0Everton
- 22 jun. 2025Everton0-1O'Higgins
- 3 ago. 2024Everton1-1O'Higgins
- 2 mar. 2024O'Higgins2-1Everton
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|12
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|PEGPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:27