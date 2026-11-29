Sigue EN VIVO el partido entre Deportes Concepción y Universidad de Chile por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Deportes Concepción (4-2-3-1) · Universidad de Chile (3-5-2) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|7
|Deportes Limache
|29
|+5
|40
|8
|Deportes Concepción
|28
|0
|39
|9
|Palestino
|28
|0
|38
|10
|Ñublense
|28
|-9
|38
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Universidad de Chile ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Deportes Concepción: J. Larrivey (7 goles); Universidad de Chile: Eduardo Vargas (14 goles).
Universidad de Chile ganó 2-1 como local el 30 may. 2026.
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Formaciones probablesProbable
DT Fernando Díaz Seguel
- Fausto GrilloSuspendido
DT Fernando Gago
- Igor LichnovskySuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- J. Larrivey7goles
- Jorge Henríquez5goles
- Norman Rodriguez3goles
- Eduardo Vargas14goles
- Agustín Arce7goles
- Maximiliano Guerrero4goles
Últimos resultados
- Huachipato22 nov. · Liga de Primera · visitaE 0-0
- Everton7 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-0
- Palestino2 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Deportes La Serena24 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-3
- Unión La Calera11 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- O'Higgins21 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Cobresal8 nov. · Liga de Primera · localG 2-1
- Deportes Antofagasta5 nov. · Copa Chile · localG 4-0
- Universidad Católica1 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Everton26 oct. · Liga de Primera · localG 4-1
Historial11 partidos oficiales
- 30 may. 2026Universidad de Chile2-1Deportes Concepción
- 18 jul. 2013Universidad de Chile2-2Deportes Concepción
- 4 jul. 2013Deportes Concepción2-1Universidad de Chile
- 3 ago. 2011Universidad de Chile2-0Deportes Concepción
- 27 jul. 2011Deportes Concepción2-2Universidad de Chile
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|8
|Deportes Concepción
|28
|0
|39
|EPGGE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 16:01