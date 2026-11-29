Datos Clave El dato: Fernando Zampedri marcó 29 de los 56 goles de la UC en la Liga de Primera: el 52%, según Sportmonks. La dependencia: Sin un gol suyo, la UC ganó solo tres de nueve partidos; cuando anotó, sumó 40 de sus 49 puntos. Lo que viene: La UC recibe a Huachipato este domingo a las 18:00 horas en el Claro Arena, obligada a ganar para seguir en la pelea por el Chile 2.

Universidad Católica llega a su último partido como local en la Liga, este domingo a las 18:00 horas ante Huachipato, con una pregunta que los números responden de forma tajante: cuánto pesa Fernando Zampedri en este equipo. El capitán cruzado marcó 29 de los 56 goles de la UC en la Liga de Primera, el 52%, según los datos de Sportmonks.

La cifra va más allá del goleo. Revisamos los 28 partidos de la UC en el torneo y el patrón se repite: cuando Zampedri anota, la UC gana; cuando no, el equipo se apaga.

Goleadores Liga de Primera 2026 # Jugador Equipo Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 29 2 Javier Correa Colo Colo 18 3 D. Castro Deportes Limache 15 4 Eduardo Vargas U de Chile 14 5 Alan Damián Medina Silva Everton 12 6 Maximiliano Romero Colo Colo 11 7 S. Sáez Unión La Calera 10 8 Lionel Altamirano Huachipato 10 9 Jeisson Vargas La Serena 9 10 N. Da Silva Palestino 9 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Con gol de Zampedri, 40 puntos; sin él, nueve

Zampedri convirtió en 19 de los 28 partidos de la UC. En esos encuentros, el equipo de Daniel Garnero ganó 12, empató cuatro y perdió tres: 40 puntos. En los nueve partidos en que el argentino nacionalizado no marcó, la UC ganó solo tres y perdió seis, sin un solo empate: nueve puntos.

Dicho de otra forma, de los 49 puntos que tiene hoy la UC en la tabla, 40 llegaron en tardes en que su capitán festejó. La diferencia de rendimiento es enorme: 2,1 puntos por partido con gol suyo contra uno por partido sin él.

Con gol de Zampedri: 19 partidos, 12 triunfos, 4 empates, 3 derrotas.

19 partidos, 12 triunfos, 4 empates, 3 derrotas. Sin gol de Zampedri: 9 partidos, 3 triunfos, 0 empates, 6 derrotas.

9 partidos, 3 triunfos, 0 empates, 6 derrotas. Sus números en la Liga: 29 goles, 3 asistencias, 92 remates (45 al arco) en 2.316 minutos, según Sportmonks.

La eficacia también explica la cifra: de sus 92 remates, 45 fueron al arco, casi la mitad, y prácticamente uno de cada tres terminó en gol.

Un goleador sin socio

El otro lado de la moneda es la falta de acompañamiento. El segundo goleador de la UC en el torneo es Justo Giani, con ocho tantos, y el tercero Clemente Montes, con cuatro. Entre los dos suman 12, menos de la mitad de lo que hizo Zampedri solo.

Su temporada, además, ya es histórica. Según La Tercera, lleva 29 goles en 27 partidos jugados, con un gol cada 80 minutos, y está a uno de convertirse en el primer jugador de este siglo en llegar a 30 en el campeonato chileno. El último en hacerlo fue Mario Núñez, con 34 goles para O’Higgins en 1999. Tras la derrota en el clásico ante Colo Colo, el propio delantero fue autocrítico: “Cuando no se consigue el objetivo, es por lo hecho durante todo el año”, afirmó.

Le saca 11 goles de ventaja a Javier Correa, su escolta, y encamina su séptimo título de goleador, un récord en Chile que ya repasamos en esta nota.

Qué significa para la UC ante Huachipato

La UC es tercera con 49 puntos, cinco menos que la U, que visita a Deportes Concepción a la misma hora. Para seguir viva en la pelea por el Chile 2, necesita ganar y que el equipo de Fernando Gago no lo haga, como explicamos en la previa del duelo.

En nuestra lectura, el dato de los 40 puntos dice que la noche cruzada depende en buena medida de que su capitán vuelva a marcar: en esta Liga, la UC casi nunca encontró otra forma de ganar. Un detalle juega a favor: Zampedri no jugó el 3-0 de la primera rueda en Talcahuano, así que Huachipato todavía no lo ha sufrido este año.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 28 13 5 10 +7 44 10 Ñublense 28 10 8 10 -9 38 11 Huachipato 27 9 7 11 -7 34 12 O’Higgins 28 9 4 15 -11 31 Datos al 29 de noviembre de 2026.

El partido en el Claro Arena se juega a las 18:00 horas y se verá por streaming en HBO Max, como detallamos en nuestra guía de transmisión. Al cierre, la UC sabrá si llega a la última fecha todavía con el Chile 2 en el horizonte.