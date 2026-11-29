Sigue EN VIVO el partido entre Universidad Católica y Huachipato por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Universidad Católica (4-1-4-1) · Huachipato (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|9
|Palestino
|28
|0
|38
|10
|Ñublense
|28
|-9
|38
|11
|Huachipato
|27
|-7
|34
|12
|O'Higgins
|28
|-11
|31
|13
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Universidad Católica: Fernando Zampedri (29 goles, 1.º del torneo); Huachipato: Lionel Altamirano (10 goles).
Universidad Católica ganó 3-0 como visitante el 31 may. 2026.
Universidad Católica es 3.º con 49 pts y Huachipato, 11.º con 34 pts.
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Formaciones probablesProbable
DT Daniel Garnero
- Bernardo Humberto Cerezo RojasLesionado
- Sebastián ArancibiaLesionado
- Eugenio MenaLesionado
- Justo GianiSuspendido
DT Jaime García
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Fernando Zampedri29goles
- Justo GianiSuspendido8goles
- Clemente Montes4goles
- Lionel Altamirano10goles
- Maximiliano Rodríguez5goles
- Cris Martínez3goles
Últimos resultados
- Colo-Colo22 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-3
- Deportes Limache8 nov. · Liga de Primera · localG 3-0
- Universidad de Chile1 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Audax Italiano28 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- Unión La Calera25 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-3
- Deportes Concepción22 nov. · Liga de Primera · localE 0-0
- Unión La Calera8 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Deportes La Serena1 nov. · Liga de Primera · localE 0-0
- Audax Italiano23 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- O'Higgins10 oct. · Liga de Primera · localG 2-0
Historial47 partidos oficiales
- 31 may. 2026Huachipato0-3Universidad Católica
- 20 ene. 2026Huachipato2-4Universidad Católica
- 29 nov. 2025Huachipato0-0Universidad Católica
- 14 jun. 2025Universidad Católica1-0Huachipato
- 25 ago. 2024Universidad Católica4-0Huachipato
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|11
|Huachipato
|27
|-7
|34
|GEEPE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 16:02