Sigue EN VIVO el partido entre Unión La Calera y Universidad de Concepción por la Liga de Primera (fecha 29), este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el dom 29 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Unión La Calera (4-4-2) · Universidad de Concepción (4-1-4-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|13
|•
|Audax Italiano
|28
|-9
|30
|14
|•
|Cobresal
|28
|-10
|30
|15
|•
|Unión La Calera
|28
|-18
|27
|16
|•
|Universidad de Concepción
|28
|-28
|26
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Unión La Calera: S. Sáez (10 goles); Universidad de Concepción: Cecilio Waterman (5 goles).
Empataron 0-0 el 29 may. 2026.
Unión La Calera es 15.º con 27 pts y Universidad de Concepción, 16.º con 26 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT John Armijo
- J. SaldíasLesionado
- Rodrigo CáseresLesionado
- Joan CruzLesionado
- C. MoyaSuspendido
DT Cristian Muñoz Corrales
- OlivaresLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- S. Sáez10goles
- Kevin Méndez4goles
- Matías Rodrigo Campos López4goles
- Cecilio Waterman5goles
- Luis Rojas Zamora4goles
- Jeison Fuentealba4goles
Últimos resultados
- Coquimbo Unido24 nov. · Copa Chile · visitaE 1-1
- Palestino20 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Huachipato8 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Coquimbo Unido4 nov. · Copa Chile · localP 0-2
- Coquimbo Unido30 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Ñublense21 nov. · Liga de Primera · localP 2-3
- O'Higgins8 nov. · Liga de Primera · localG 3-2
- Colo-Colo30 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-6
- Deportes Limache25 oct. · Liga de Primera · localP 0-1
- Cobresal10 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
Historial16 partidos oficiales
- 29 may. 2026Universidad de Concepción0-0Unión La Calera
- 10 ene. 2021Unión La Calera1-2Universidad de Concepción
- 8 sep. 2020Universidad de Concepción2-1Unión La Calera
- 29 mar. 2019Unión La Calera3-1Universidad de Concepción
- 1 sep. 2018Universidad de Concepción2-1Unión La Calera
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|29
|+32
|65
|EGGGE
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Deportes La Serena
|29
|-1
|41
|GEGGE
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|15
|Unión La Calera
|28
|-18
|27
|EGPGG
|16
|Universidad de Concepción
|28
|-28
|26
|EPPGP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:32