El mercado de fichajes entra en esas horas donde un movimiento ajeno cambia planes completos. Y lo que ocurre hoy fuera de Chile no pasa inadvertido en Macul. En las últimas horas, el nombre de Bruno Cabrera volvió a tomar fuerza desde Argentina y su posible salida de Coquimbo Unido no solo remueve al campeón vigente: también reordena el tablero en Colo Colo.

En el Monumental siguen de cerca el avance de Newell’s Old Boys por el zaguero pirata. No tanto por el impacto en el norte chico, sino por lo que se libera en el mercado defensivo. Una ventana que parecía cerrada vuelve a abrirse, aunque no sin condiciones.

❓ ¿Por qué el nombre de Bruno Cabrera encendió las alarmas en Chile?

Desde el otro lado de la cordillera aseguran que la negociación entró en una etapa decisiva. La señal que activó todas las alertas llegó desde Rosario y fue directa. “Me dicen que está avanzado lo de Bruno Cabrera a Newell’s”, informó Fede Cristofanelli, periodista de Infobae, el mismo comunicador que además advirtió a Colo Colo sobre otros movimientos que se preparan en el mercado argentino.

La frase no pasó inadvertida. En Coquimbo saben que retener a uno de los pilares del título 2025 será complejo si la oferta termina de tomar forma. La operación contempla una cesión con opción de compra obligatoria por objetivos cercana a los US$ 750 mil, cifras que reflejan el salto de valor del defensor tras su temporada consagratoria.

🔄 ¿Por qué este movimiento impacta directamente en Colo Colo?

El interés de Newell’s por Cabrera tiene un efecto colateral clave: el club rosarino venía trabajando en paralelo por Oscar Salomón, nombre que en Colo Colo identificaron como prioridad para reforzar la última línea.

Ese fichaje en Argentina se cayó a último momento y, con los recursos de Newell’s concentrándose ahora en Cabrera, el escenario vuelve a despejarse para los albos. En Macul lo saben: la puerta se reabre.

Además, el contexto financiero cambió. La venta de Alan Saldivia entregó aire económico a Blanco y Negro para volver a evaluar operaciones que semanas atrás parecían inviables.

⚠️ El freno interno: por qué Oscar Salomón no es una llegada sencilla

Aquí aparece el matiz clave de la historia. Aunque el nombre gusta y el escenario externo ayuda, en la dirigencia de Blanco y Negro existe cautela. Desde el directorio advierten que el costo total de la operación —pase y contrato— supera el presupuesto definido para este mercado.

En otras palabras: hay interés deportivo, hay una ventana abierta y hay dinero en caja, pero también una línea roja que hoy nadie quiere cruzar. Por eso, en Macul evitan apurar decisiones mientras el mercado sigue moviéndose.

🧠 El contexto en Newell’s que acelera todo (y presiona a Macul)

Newell’s ya incorporó varias caras nuevas y su cuerpo técnico busca cerrar con urgencia un central con rodaje y liderazgo. Cabrera encaja perfecto en ese perfil y por eso las definiciones se aceleran.

Ese apuro argentino juega a favor de Colo Colo en lo estratégico, pero también pone presión: si el movimiento se confirma, el mercado defensivo puede cambiar de un día para otro y reducir el margen de maniobra.

Con el tablero en movimiento, en Macul saben que las próximas horas serán decisivas. El club no descarta volver a la carga por su objetivo defensivo, pero tampoco está dispuesto a romper su planificación económica.

📰 En resumen

Bruno Cabrera está cerca de dejar Coquimbo Unido rumbo a Newell’s

Su salida genera un efecto dominó en el mercado defensivo

En Colo Colo vuelve a abrirse una opción que interesa

Hay recursos tras la venta de Alan Saldivia

El costo del refuerzo genera reparos en Blanco y Negro

