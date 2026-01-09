Tal como es el caso de Vicente Pizarro la salida de Alan Saldivia de Colo Colo es prácticamente un hecho de acuerdo a los últimos reportes que indican de un acuerdo entre los albos y Vasco da Gama para el traspaso del uruguayo, un escenario que ahora vuelve más necesaria la búsqueda de un nuevo defensor central que cubra dicha baja.

Pese a que hace unas semanas llegó Joaquín Sosa como refuerzo para la línea defensiva del Cacique, otros nombres comenzaron a rondar en el horizonte para poder llenar el vacío que dejara esta partida de Saldivia, y en las últimas horas hubo novedades sobre la situación de uno de los apuntados por Blanco y Negro que les deja la pista libre para poder ir a buscarlo en este mercado de pases.

👀 Colo Colo se ilusiona con Oscar Salomón tras caerse su traspaso en Argentina

Uno de los grandes candidatos que apareció para reforzar la defensa de Colo Colo en esta ventana de fichajes fue el argentino Oscar Salomón, zaguero de 26 años que jugara las dos últimas temporadas en Platense, siendo campeón del fútbol argentino en 2025, y que tras terminar su préstamo en el Calamar se encontraba negociando su paso a otro elenco del país trasandino.

Salomón pertenece a los registros de Boca Juniors y durante esta semana habían negociaciones entre el Xeneize y Newell’s para su traspaso, sin embargo, desde Argentina avisaron que las tratativas no llegaron a buen puerto. “Frenado. Newell’s y Boca (dueño de su pase) llegaron a un acuerdo para la compra del 50% de Oscar Salomón, pero el problema es que no se arregló el contrato del defensor. A esta hora esta caída su llegada a NOB”, detalló al respecto el periodista Agustín Malvestitti de TyC Sports.

Por su lado Fede Cristofanelli complementó que “el futuro de Oscar Salomón sigue sin definirse. Boca no se apresurará en cederlo. Newell’s y Colo Colo se mantienen como las opciones más firmes”, escenario que puede aumentar las chances del Cacique en ofertar por el defensor central, un nombre que incluso se discutió en la última reunión de directorio de Blanco y Negro el pasado miércoles.

FRENADO ❌



Newell’s y Boca llegaron a un acuerdo para la compra del 50% de Oscar Salomón pero el problema es que no se arregló el contrato del defensor.



A esta hora esta caída su llegada a NOB. pic.twitter.com/3Fa1lm7WSz — Agustín Malvestitti (@agustinmalves) January 8, 2026

⚽ ¿Por qué Colo Colo necesita el fichaje de Oscar Salomón?

Colo Colo tiene en carpeta el nombre de Salomón para reforzar la defensa y cubrir la inminente salid de Alan Saldivia, quien fichará por Vasco da Gama en este mercado.

Con la llegada del argentino de 26 años los albos tendrían una alternativa de peso para su bloque defensivo considerando el buen pasar que tuvo Salomón en Platense, donde incluso fue pieza importante en el título del Torneo de Apertura argentino en 2025.

