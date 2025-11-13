Colo Colo ya trabaja con miras a la conformación del plantel para la próxima temporada. Para ello, se espera una reestructuración en el plantel, considerando que el desempeño de muchos jugadores ha estado al debe durante el año.

Sin embargo, así como algunos se van, otros deben volver. Ese es el caso de Miguel Toledo, defensor central de 21 años que jugó a préstamo en Deportes Puerto Montt, club donde se coronó campeón de la Segunda División del fútbol chileno.

Tras su paso por el sur de nuestro país, el zaguero debe regresar al Estadio Monumental y si bien será evaluado de cara a la próxima temporada, su intención es quedarse para luchar un puesto.

⚽ Campeón con Puerto Montt sueña con ganarse un puesto en Colo Colo

En conversación con 24 Horas, Toledo manifestó que “lo que yo pretendo ahora es llegar a Colo Colo, ver si se da la opción de pelear el puesto. Me siento con más confianza y madurez para enfrentar ese desafío”.

“En lo personal me siento capacitado para pelear un puesto, me gustaría estar en Colo Colo porque es el club donde me crié, pero no me cierro a la opción de que si no voy a tener continuidad, voy a ir a otro club a sumar minutaje. Mi primera opción es llegar a Colo Colo y quedarme ahí”, agregó.

💪 Su formación en Colo Colo y su paso por Puerto Montt

Formado en Colo Colo, Miguel Toledo debutó oficialmente con la camiseta alba en 2021, en aquel recordado partido donde el Cacique debió jugar con juveniles frente a Audax Italiano producto de un contagio masivo de Covid 19 al interior del plantel.

“Llegué a los 12 años a Colo Colo y para mí (salir de Colo Colo) era un desafío porque me di cuenta que uno tiene todo, todo es bonito y es una nube pertenecer al club más grande de Chile y cuando sales, te das cuentas que muchas cosas son muy distintas, sobre todo en otra división”, dijo sobre su formación.

Por último, tuvo palabras para su paso por el elenco salmonero. “Es lo que me ha servido harto, tenía incertidumbre en cómo iba a ser Deportes Puerto Montt, mis compañeros y estar fuera de casa. Rescato hartas cosas positivas de este año”, sentenció.

