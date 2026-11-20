Cobresal vs Audax Italiano EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado por la Liga de Primera 2026
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Jorge Cremaschi
Sigue EN VIVO Cobresal vs Audax Italiano: marcador, goles y estadísticas minuto a minuto.
Sigue EN VIVO el partido entre Cobresal y Audax Italiano por la Liga de Primera (fecha 28), este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.
Liga de Primera · Fecha 28 · Estadio El CobreVie 20 nov · 18:00
Cobresal18:00Audax Italiano
El partido comienza el vie 20 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Jorge Cremaschi es periodista deportivo especializado en fútbol chileno. En Al Aire Libre analiza la actualidad del Campeonato Nacional, la Roja y los clubes chilenos en competiciones internacionales, con un enfoque riguroso y basado en datos.