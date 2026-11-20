Sigue EN VIVO el partido entre Cobresal y Audax Italiano por la Liga de Primera (fecha 28), este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). Se puede ver por TNT Sports, MAX y TNT Go. Aquí encontrarás el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del encuentro minuto a minuto.

Cobresal 18:00 Audax Italiano Resumen Formaciones El partido comienza el vie 20 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo. 12 Santander 23 Pacheco 20 Tiznado 18 Moreno 15 Castillo 32 Frías 6 Valencia 38 Villagrán 39 Morales 7 Yanis 11 Brea 1 T. Ahumada 35 Rebolledo 13 E. Ferrario 29 Ortiz 3 F. Salomoni 7 P. Guajardo 8 M. Collao 19 C. Pinares 21 Chiaverano 11 F. Troyansky 9 Coelho Cobresal (4-2-3-1) · Audax Italiano (4-4-2) · ↓ sustituido · ⚽ gol Cobresal 18:00 Audax Italiano