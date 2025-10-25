Cobresal y Unión Española se verán las caras este domingo 26 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los mineros llegan a este duelo en el séptimo lugar, en zona de puestos de clasificación a Copa Sudamericana, con 38 puntos. Por su parte, los hispanos marchan penúltimos, en zona de descenso, con 20 unidades.
⚽ Cobresal vs Unión Española en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión Española?
El partido entre Cobresal y Unión Española está previsto para este domingo 26 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.
- 📅Fecha: Domingo 26 de octubre
- 🕗Horario: 16:00 horas
- 🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)
📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Unión Española?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Cobresal vs Unión Española
- Árbitro: Héctor Jona
- 1er asistente: Sebastián Pérez
- 2do asistente: Sergio Lagos
- Cuarto árbitro: Yerko Montenegro
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Claudio Urrutia
🧾 El XI de Cobresal vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Alejandro Santander; Aaron Astudillo, José Tiznado, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Cristopher Mesías, César Yanis, Juan Carlos Gaete; Cristopher Barrera y Sergio Carrasco. DT: Gustavo Huerta.
🧾 El XI de Unión Española vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Kevin Contreras, Pablo Aránguiz, Gonzalo Castellani, Matías Marín, Gabriel Norambuena; Ignacio Jeraldino y Franco Ratotti. DT: Miguel Ramírez.