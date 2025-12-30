Colo Colo está en pleno mercado de pases para el 2026 y ahora tiene la posibilidad de contratar un tremendo delantero, el que jugó en Atlético de Madrid y la Premier League (entre otros destinos), y que ahora fue ofrecido a las oficinas de Blanco y Negro en el estadio Monumental.

Es uno de los cuatro atacantes que tiene en carpeta el Cacique, por lo que la opinión de Fernando Ortiz será clave para tomar una decisión en una zona clave de la cancha.

🧐 El delantero con pasado en Atlético de Madrid que fue ofrecido a Colo Colo

El delantero ofrecido a Colo Colo es Luciano Vietto, delantero argentino de 32 años, quien está libre tras salir recientemente de Racing, elenco con el que ganó la Copa Sudamericana 2024 y llegó a semifinales de la Libertadores 2025.

Según informó DaleAlbo, el futbolista se suma a las opciones que tienen en el Cacique, luego de no renovar con la Academia.

Vietto vistió varias camisetas a lo largo de su carrera: a las ya mencionadas de Racing y Atlético de Madrid, se suman las de Villarreal, Sevilla y Valencia en España, Fulham en Inglaterra, Sporting de Lisboa en Portugal, además de Al Hilal, Al Shabab y Al Qadsiah de Arabia Saudita.

📋 Las otras opciones de Colo Colo en delantera

Luciano Vietto es la tercera carta que suena en el ataque de Colo Colo, luego de los nacionales Damián Pizarro y Daniel “Popín” Castro, pero en las últimas horas también se sumó un cuarto nombre.

Se trata del paraguayo Robert Morales, futbolista de 26 años que milita en Toluca de México. En ese país lo conoció el DT Fernando Ortiz, pese a que no lo dirigió.

Morales tiene también experiencias en su país en Olimpia y Cerro Porteño, todos elencos muy grandes, lo que puede favorecer su adaptación a los Albos, en caso de que se concrete su llegada para 2026.

