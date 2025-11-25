Colo Colo disfruta de un gran presente. Los albos acumulan tres victorias de manera consecutiva y se metieron en zona de clasificación a copas internacionales a falta de dos fechas para el término del Campeonato Nacional.

Su próximo encuentro será precisamente ante un rival directo: Cobresal, elenco al que de vencer en El Salvador, prácticamente asegurarán su participación internacional el 2026.

Sin embargo, en la antesala de aquel trascendental compromiso, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, sorprendió con una emocionante noticia, la cual nadie vio venir en el Estadio Monumental.

😮 La sorpresiva noticia de Fernando Ortiz en Colo Colo

Previo al duelo frente a los mineros, el cual podría decidir el futuro de Colo Colo en el torneo, Ortiz reveló que será padre en febrero próximo y confesó que le gustaría que naciera en Chile.

“Me gustaría quedarme aquí”, dijo en conversación con TNT Sports. Además, valoró el apoyo que ha recibido de su familia durante este proceso.

“Soy intenso para que no se me escape ningún detalle, pero a las 19:00 me desconecto para ellos”, señaló.

⚽ Fernando Ortiz y Colo Colo solo piensan en Cobresal

Por otro lado, Ortiz reconoció que tomó a un equipo que no estaba bien emocionalmente. “Anímicamente estaban muy mal. La jerarquía estaba, solo había que darles ese envión”, aseguró.

Por último, anticipó el cruce ante Cobresal y manifestó que el objetivo es “traer las clasificaciones a Santiago”.

“No usaremos la altura como excusa ni pretexto. Colo Colo es una institución grande y vamos a proponer en cualquier cancha”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este viernes 28 de noviembre cuando visite a Cobresal desde las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador en un duelo trascendental para ambos en busca de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

De vencer a los mineros, los albos quedarían virtualmente clasificados al certamen internacional, puesto que le sacarían tres puntos de ventaja con solo un partido por disputar. Y si bien los dirigidos por Gustavo Huerta podrían igualarlos en puntaje, la diferencia de gol es muy favorable para el Cacique.

