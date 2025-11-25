Colo Colo atraviesa el tramo final del Campeonato Nacional mientras la dirigencia define, en silencio, la estructura del plantel 2026. Sin embargo, hay un caso que requiere resolución urgente: el de Sebastián Vegas, defensa que llegó en calidad de préstamo desde Monterrey, sin opción de compra, y cuyo futuro está completamente abierto.

Mientras en Macul analizan si intentarán negociar su continuidad, desde México llegó un aviso que puede acelerar todas las decisiones. Un club de la Liga MX puso al chileno en su órbita y, según reportes, su nombre aparece en una terna de refuerzos para el próximo torneo. La señal del mercado ya llegó… y no pasó desapercibida en el Monumental.

🔎 ¿Qué club mexicano sigue a Sebastián Vegas para el 2026?

Club León es el equipo que tiene en carpeta al defensor de Colo Colo, según reveló Paco Montes, periodista de Fox Sports México. El reportero encendió la noticia en redes sociales: “Uriel Antuna, Sebastián Vegas y Nico Ibáñez, como adelantamos hace un par de días, están en el radar del Club León”, aseguró.

Horas antes ya había deslizado que uno de los jugadores observados era “el chileno que juega en el Colo Colo”, agregando que la situación “podría estar más avanzada de lo que creemos”. Para el Cacique, el interés llega en un momento delicado: el préstamo del defensa está por terminar y ya debe regresar a Monterrey.

⚽ ¿Por qué León se interesa en Sebastián Vegas?

León busca un defensor versátil, capaz de cubrir varias posiciones en la última línea. El propio Montes describió el perfil del chileno: “Es un jugador que interesa: puede jugar por derecha, izquierda, como lateral por izquierda… Incluso como contención. Es un jugador muy interesante”, detalló.

También aclaró que no hay negociación cerrada: “No hay nada definido, no hay nada cerrado. Sencillamente se está buscando seducir al futbolista”, afirmó. Vegas, que volvió al fútbol chileno para recuperar continuidad, aparece como alternativa atractiva en un mercado que moverá piezas relevantes en México.

🧩 ¿Qué debe resolver Colo Colo sobre Sebastián Vegas?

El punto crítico es simple: no existe opción de compra. Si el Cacique desea retenerlo, deberá negociar directamente con Monterrey… y ahora, probablemente, con competencia desde León.

📊 Los números de Sebastián Vegas en Colo Colo durante 2025

Hasta hoy, Vegas acumula:

34 partidos disputados entre torneos nacionales e internacionales

entre torneos nacionales e internacionales 3 goles

2.583 minutos en cancha

en cancha 2 expulsiones: una por doble amarilla en Liga de Primera y otra roja directa en la Supercopa

En resumen

Club León de México tiene en la mira a Sebastián Vegas , hoy a préstamo en Colo Colo.

, hoy a préstamo en Colo Colo. El jugador pertenece a Monterrey y debe regresar al final de la temporada.

y debe regresar al final de la temporada. FOX Sports México afirma que el interés podría estar “ más avanzado de lo que parece ”.

”. Colo Colo debe decidir si negocia su continuidad o permite su salida.

Vegas suma 34 partidos, 3 goles y 2 expulsiones en su año con el Cacique.



📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del mercado 2026, los movimientos del Cacique, análisis del plantel y las decisiones que marcarán la próxima temporada.