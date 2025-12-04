Colo Colo inició sus trabajos en una semana donde no hay espacio para errores ni distracciones. El final del torneo está a tres días y el camino a la Copa Sudamericana 2026 sigue dependiendo de un milagro deportivo en Chillán, pero también de decisiones internas que empiezan a mover el tablero albo. Mientras en Macul la prioridad es ganarle a Audax sí o sí, la conversación también pasa por nombres propios, mercado y señales externas que llegaron sin aviso en plena cuenta regresiva.

La primera alerta explotó desde Uruguay: Peñarol ya tomó postura respecto al futuro de Brayan Cortés y la continuidad del iquiqueño parece más lejos que cerca. En paralelo, Fernando Ortiz analiza un cambio en el fondo y evalúa sentar a Emiliano Amor para la “final” del domingo. Y en Chillán… la polémica crece. Ñublense respondió al rumor del maletín, justo cuando Colo Colo necesita que los rojos bajen a Cobresal para mantener el sueño internacional.

📰 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 4 de diciembre

🧮 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a Sudamericana 2026?

Condiciones obligatorias:

Para clasificar Depende de ✔ Ganar a Audax Colo Colo ✔ Ñublense debe vencer a Cobresal Resultado externo

Con ese escenario, el Cacique iguala 47 puntos y supera por diferencia de gol.

📊 ¿Dónde está Colo Colo hoy en la tabla?

8° con 44 puntos — a tres de Sudamericana.

# Club Pts 5 Audax 49 6 Palestino 48 7 Cobresal 47 **8 Colo Colo 44**

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax?

🗓 Domingo 7 de diciembre

🕕 18:00 hrs

🏟 Monumental

