Colo Colo inició sus trabajos en una semana donde no hay espacio para errores ni distracciones. El final del torneo está a tres días y el camino a la Copa Sudamericana 2026 sigue dependiendo de un milagro deportivo en Chillán, pero también de decisiones internas que empiezan a mover el tablero albo. Mientras en Macul la prioridad es ganarle a Audax sí o sí, la conversación también pasa por nombres propios, mercado y señales externas que llegaron sin aviso en plena cuenta regresiva.
La primera alerta explotó desde Uruguay: Peñarol ya tomó postura respecto al futuro de Brayan Cortés y la continuidad del iquiqueño parece más lejos que cerca. En paralelo, Fernando Ortiz analiza un cambio en el fondo y evalúa sentar a Emiliano Amor para la “final” del domingo. Y en Chillán… la polémica crece. Ñublense respondió al rumor del maletín, justo cuando Colo Colo necesita que los rojos bajen a Cobresal para mantener el sueño internacional.
📰 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 4 de diciembre
🧮 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a Sudamericana 2026?
Condiciones obligatorias:
|Para clasificar
|Depende de
|✔ Ganar a Audax
|Colo Colo
|✔ Ñublense debe vencer a Cobresal
|Resultado externo
Con ese escenario, el Cacique iguala 47 puntos y supera por diferencia de gol.
📊 ¿Dónde está Colo Colo hoy en la tabla?
8° con 44 puntos — a tres de Sudamericana.
|#
|Club
|Pts
|5
|Audax
|49
|6
|Palestino
|48
|7
|Cobresal
|47
|**8
|Colo Colo
|44**
📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax?
- 🗓 Domingo 7 de diciembre
- 🕕 18:00 hrs
- 🏟 Monumental
