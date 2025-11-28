Colo Colo enfrenta una jornada decisiva en El Salvador. Esta tarde abre la fecha 29 del Campeonato Nacional ante Cobresal, un partido que vuelve a tener tintes de final y que puede marcar el cierre deportivo del 2025. El equipo de Fernando Ortiz no tiene margen: necesita ganar para sostener el séptimo lugar, asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y evitar depender de otros resultados en la última fecha.

El viaje del plantel estuvo marcado por novedades de peso: la ausencia obligada de Arturo Vidal, el retorno de Claudio Aquino para reforzar la delantera y la inesperada citación de Esteban Pavez, quien vuelve a aparecer entre los convocados después de varias semanas fuera de la consideración del técnico. A esto se suma un elemento que inquieta al cuerpo técnico: cuatro titulares están al borde de la suspensión y podrían perderse el cierre del torneo ante Audax Italiano.

Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 28 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?

# Club PJ DG Pts 1 Coquimbo Unido 28 +30 71 2 U. Católica 28 +17 54 3 U. de Chile 28 +25 51 4 O’Higgins 28 +6 50 5 Audax Italiano 28 +6 46 6 Palestino 28 +8 45 7 Colo Colo 28 +14 44 8 Cobresal 28 +2 44 9 Huachipato 28 +1 41 10 Ñublense 28 -13 30 11 U. La Calera 28 -9 29 12 La Serena 28 -16 27 13 Everton 28 -15 26 14 Deportes Limache 28 -9 25 15 U. Española 28 -21 21 16 Iquique 28 -26 21

⚽ ¿Qué se juega Colo Colo vs Cobresal por la fecha 29?

El Cacique llega séptimo con 44 puntos, igual que Cobresal, pero con una diferencia de gol ampliamente favorable. Un triunfo puede dejar prácticamente sellada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026; un empate lo mantiene en zona de copas; una derrota podría comprometer toda su temporada y obligarlo a resolver su futuro en la última fecha ante Audax Italiano. El duelo se juega este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador. La transmisión será por TNT Sports Premium y vía HBO Max en streaming.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo, el Campeonato Nacional 2025 y las últimas novedades del Cacique.