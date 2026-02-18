Quedan solo horas para que cierre el libro de pases en el Campeonato Nacional y Colo Colo sigue buscando incansablemente a su último refuerzo. Los albos quieren suplir la salida de Cristián Zavala con la llegada de otro atacante, pero aún no lo consigue.

La dirigencia de Blanco y Negro se reunirá esta jornada para debatir la incorporación de un séptimo jugador, el cual pretenden que sea una opción inmediata para Fernando Ortiz.

En ese sentido, uno de los apuntados es un ex Universidad de Chile. Se trata de Pablo Aránguiz, quien ya estuvo en la órbita del Cacique hace algunas semanas, pero cuando todo indicaba que el interés se había diluido, su nombre volvió a tomar fuerzas.

Colo Colo vuelve a la carga por Pablo Aránguiz

Según información de Radio ADN, la gerencia deportiva de Colo Colo encabezada por Daniel Morón volvería a la carga por el capitán de Unión Española, jugador por el cual ya estuvo interesado durante este mercado.

Sin embargo, el principal inconveniente para el popular es el económico, ya que el elenco hispano estaría pidiendo un valor que excede el presupuesto de Blanco y Negro.

De acuerdo a la citada fuente, los de Independencia están pidiendo un millón de dólares para liberar al futbolista de 28 años, mientras que la caja del Cacique para sumar un nuevo jugador es de 500.000 dólares.

Pese a ello, la directiva se mantiene firme en las gestiones para fichar al atacante que por ahora continúa preparándose con los rojos para estrenarse en la Primera B del fútbol chileno.

Los números de Pablo Aránguiz que llaman la atención de Colo Colo

Si bien Unión Española tuvo un 2025 para el olvido con una campaña que terminó en la pérdida de la categoría, Pablo Aránguiz se las ingenió para destacar y se transformó en la principal figura del equipo.

Durante la última temporada, el atacante disputó un total de 2.987 minutos en 37 partidos, en los cuales anotó 17 goles y entregó 4 asistencias. Estos números despertaron el interés de Colo Colo que no ven con malos ojos sumarlo al plantel para potenciar la ofensiva.

