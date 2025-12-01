Cada vez queda menos para que abra el libro de pases en el fútbol chileno, por lo que los distintos equipos ya miran con atención para reforzar a sus planteles de cara al 2026.

Uno de ellos es Colo Colo, que ha tenido un año muy complicado, por lo que se espera una importante reestructuración en el plantel pensando en la próxima temporada.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro se reunirá el próximo lunes para abordar el futuro del club, analizar las posibles salidas y también las opciones de fichajes.

⚽ Los refuerzos de Colo Colo dependen de la clasificación a la Sudamericana

A falta de una fecha para el término del Campeonato Nacional, Colo Colo aún no asegura participación internacional el próximo año. De hecho, actualmente marcha en el octavo lugar y se encuentra fuera de puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Esto es seguido de cerca por la directiva del Cacique, puesto que el mercado de pases del club dependerá de la posible clasificación del equipo al certamen continental.

Esto porque, de no conseguir un boleto al torneo, los albos tendrán menor margen económico para salir en busca de refuerzos.

💣 La bomba que buscará Colo Colo en el mercado

Mientras define su futuro futbolístico, Colo Colo ya fijó sus ojos en una posible incorporación para el 2026. Se trata de Francisco Salinas, quien según información de En Cancha es una de las prioridades del club cuando abra el libro de pases.

El citado medio detalló que el lateral campeón con Coquimbo Unido es del gusto de Daniel Morón –gerente deportivo– y de Aníbal Mosa –presidente de Blanco y Negro– por lo que quieren concretar sí o sí su fichaje.

De hecho, apuntaron que la dirigencia ya se acercó a la agencia de representación del jugador para conocer sus condiciones contractuales e ir avanzando en un acuerdo al menos de palabra.

Sin embargo, para hacerse con el carrilero, Blanco y Negro deberá desembolsar alrededor de 500 mil dóares, que es la cifra de la cláusula de salida del jugador. Por ello, el equipo dirigido por Fernando Ortiz necesita acceder a la próxima Copa Sudamericana, de lo contrario, es muy difícil que puedan ir por una de las figuras del ‘Pirata’.

