Colo Colo ha tenido un año para el olvido. Los albos, de irregular temporada, se quedaron sin logros deportivos durante su centenario y solo pueden luchar por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

En busca de ese objetivo, el equipo dirigido por Fernando Ortiz sufrió un duro traspié el pasado viernes, puesto que cayó ante Cobresal, uno de los rivales directos en esta lucha.

Sin embargo, el Cacique no solo recibe golpes dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Esto porque en las últimas horas se conoció de un conflicto legal en el que está enfrentado el club con un exjugador.

😱 Exjugador de Colo Colo demanda al club en la FIFA

Se trata de Darío Lezcano, delantero paraguayo que jugó en Colo Colo entre 2023 y 2024, quien según reveló Radio ADN, demandó a la institución ante la FIFA.

De acuerdo a lo informado por el citado medio, el atacante detalló ante el ente rector del fútbol mundial que Blanco y Negro le adeuda 870 mil dólares (más de 800 millones de pesos) por el arriendo de su pase luego de dejar el Juárez de México.

Este acuerdo contemplaba que, además de su sueldo de 30 mil dólares, el Cacique debía pagarle cada tres meses el monto de 150 mil dólares, los cuales correspondían a las cuotas por el arriendo de su pase.

😨 Lezcano pone en aprietos a Colo Colo

La citada fuente señaló que Colo Colo solo habría pagado una de esas cuotas, aunque se amparan en que Lezano dejó el Estadio Monumental en el 2024 para partir a préstamo al Tacuary, club en el que aún permanece.

El delantero paraguayo interpuso la demanda ante la FIFA el pasado mes de septiembre esperando tener una resolución favorable a inicios del 2026.

⚽ Los números de Darío Lezcano en Colo Colo

Darío Lezcano arribó a Colo Colo en el 2023 como la gran carta de gol del equipo, sin embargo, su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas.

Y es que desde su llegada al Estadio Monumental, el ariete guaraní solo jugó 395 minutos en 13 partidos y anotó 4 tantos, dejando más dudas que certezas en el equipo que dirigía Gustavo Quinteros.

Sus números provocaron que saliera a préstamo al Tacuary, donde disputó 801 minutos en 23 partidos y marcó un gol.

