El futuro de Lucas Cepeda vive horas claves. El atacante podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo luego de recibir una oferta millonaria desde Europa.

El Elche de España está tras los pasos de la figura de los albos y ya hizo un ofrecimiento formal, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro se sentará a debatir si lo dejará partir o no.

Sin embargo, esta no es la única decisión que deberá tomar el directorio, puesto que la inminente salida de Cepeda obligaría al Cacique a reemplazarlo, y para ello, en el Estadio Monumental ya habrían iniciado las gestiones con un jugador para cubrir ese puesto.

😯 Colo Colo va por un viejo anhelo para reemplazar a Lucas Cepeda

En Colo Colo son conscientes que la salida de Lucas Cepeda es prácticamente un hecho. Por esta razón, la directiva ya comenzó a moverse para encontrar a un sustituto. En ese contexto, Blanco y Negro iría por un viejo anhelo, el cual ya tendría el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz.

Se trata de Diego Valdés, mediocampista de Vélez Sarsfield, quien toma fuerza para reemplazar a la figura de los albos. Así al menos lo reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado. “No va a buscar un delantero. A mí me dicen que quiere un volante y hace rato viene insistiendo por uno”, dijo el comunicador en relación a la petición del ‘Tano’.

“Por el que nuevamente consulta, no digo que vaya a llegar porque es complejo, lo conoce y ayer se generó una comunicación para ver que tan cierta es la posibilidad: Diego Valdés”, agregó el reportero, quien rápidamente puso paños fríos a la negociación. “Se ve complejo, pero es el jugador que quiere Ortiz”, precisó.

⚽ Los números de Diego Valdés el 2025

A lo largo del 2025, Diego Valdés disputó un total de 1.717 minutos en 44 minutos, anotó 2 goles y aportó 4 asistencias. Sin embargo, en Vélez Sarsfield, club al que arribó a mediados de año, su desempeño estuvo lejos de lo esperado.

En el Fortín, el chileno jugó solo 296 minutos en 10 compromisos y anotó solo un gol. Pese a ello, en Colo Colo confían en que pueda retomar su nivel en nuestro país en caso de concretar su fichaje.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con toda la actualidad de Colo Colo.