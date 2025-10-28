Colo Colo sigue su camino en el Campeonato Nacional y, tras enredar puntos ante Limache, deberá cambiar rápido el chip para su visita a Ñublense en Chillán. El Cacique enfrenta este sábado 1 de noviembre a los Diablos Rojos en el Nelson Oyarzún Arenas, en un duelo que siempre promete.

Durante los últimos días, la gran interrogante era si los hinchas albos podrían decir presente en la Región de Ñuble. La respuesta llegó este martes, luego de una reunión de coordinación entre autoridades, Carabineros y el club local.

⚽ Aforo confirmado y presencia de hinchas de Colo Colo

El delegado presidencial Rodrigo García detalló que el recinto chillanejo podrá recibir 8.000 espectadores, y que dentro de ese número se reservarán 2.000 cupos para la hinchada visitante.

La medida fue tomada tras evaluar informes de seguridad y logística, buscando garantizar un partido sin contratiempos. El operativo incluye guardias privados, controles de acceso reforzados y acompañamiento policial para los buses que trasladen a los fanáticos albos desde otras regiones. “Queremos un espectáculo familiar y seguro. Las medidas están tomadas”, señalaron desde la Delegación de Ñuble.

🚓 Chillán se blinda ante la visita del Cacique

El viaje del equipo de Fernando Ortiz siempre genera expectación, y esta vez no será la excepción. Carabineros adelantó que se desplegarán unidades especializadas en eventos masivos, además de establecer anillos de seguridad alrededor del estadio y restricciones de tránsito durante el viernes y el día del partido.

Mientras los jugadores se preparan en el Monumental, en Chillán ya se respira el clima de un duelo que puede marcar el rumbo del cierre de temporada.

