Colo Colo vive días decisivos en el Monumental. El cierre del Campeonato Nacional llega con tensión, calculadora en mano y un rival que no concede margen: Audax Italiano. Los albos están obligados a ganar y esperar otro resultado para pelear el último cupo a la Copa Sudamericana 2026, un objetivo que parecía simple hace algunos meses y hoy depende de terceros.

En ese clima de urgencia, Fernando Ortiz recibió una señal que cambia el tono de la semana. Tras la derrota ante Cobresal y el susto por una posible lesión de uno de sus jugadores más influyentes, el cuerpo técnico respira con alivio: la pieza que encendió todas las alarmas está de vuelta.

🔎 ¿Qué pasó con Vicente Pizarro y por qué su recuperación es clave para Colo Colo?

El mediocampista entrenó con total normalidad, dejando atrás el dolor que sintió en El Salvador. Según información de Radio Cooperativa, Vicente Pizarro superó las molestias en la zona mandibular que encendieron la preocupación del cuerpo técnico, especialmente considerando que había sido operado allí en septiembre del año pasado.

La salida del volante ante Cobresal generó inquietud por su relevancia en el esquema de Ortiz: liderazgo interno, salida limpia y equilibrio en un equipo que ha sufrido bajas en momentos críticos. Su reintegro completo permite proyectar el mediocampo sin la incertidumbre que dominó los primeros días de la semana.

Pizarro, además, viene asumiendo un rol mayor: fue capitán ante Cobresal por la suplencia de Esteban Pavez y la suspensión de Arturo Vidal, lo que subraya su importancia en un plantel que necesita referentes para el cierre de la temporada.

⚽ ¿Vuelve Arturo Vidal para el Colo Colo vs Audax?

Sí. Arturo Vidal está habilitado y podría volver a la citación ante Audax Italiano.

El King cumplió su suspensión por acumulación de tarjetas y, salvo decisión técnica, será considerado por Ortiz para el duelo que puede definir el destino internacional del Cacique.

La presencia de Vidal abre una variante decisiva: liderazgo en partidos de presión, jerarquía para sostener el mediocampo y alternativas ofensivas desde segunda línea. Su regreso también permite reordenar la banca y sumar peso específico en un partido donde no hay margen de error.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs Audax y qué se juega el Cacique en la última fecha?

El partido será este domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Será el último encuentro oficial de la temporada para los albos.

Colo Colo juega por un objetivo único: clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Pero ya no depende de sí mismo.

🧮 ¿Qué resultados necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026?

Colo Colo debe ganar su partido y esperar que Ñublense derrote a Cobresal en el sur.

Ese escenario dejaría al Cacique igualado en puntos con los mineros, pero con mejor diferencia de gol, lo que lo impulsaría al último cupo continental disponible.

Si Cobresal suma puntos, los dirigidos por Ortiz quedarán sin opción, incluso ganando su compromiso en el Monumental. La programación simultánea añade un elemento extra de tensión para el final del torneo 2025.

🧩 En resumen

Vicente Pizarro entrenó con normalidad y está habilitado para enfrentar a Audax.

Arturo Vidal vuelve tras suspensión y podría ser considerado por Ortiz.

Colo Colo debe ganar y esperar que Ñublense derrote a Cobresal.

El Cacique disputa su último partido del año el domingo a las 18:00 hrs.

El objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

