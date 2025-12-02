Colo Colo atraviesa un complejo momento deportivo. Tras su caída ante Cobresal y el triunfo de Audax Italiano sobre Ñublense, los albos dejaron de depender de sí mismos para clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

En la última fecha del Campeonato Nacional, los albos no solo necesitan derrotar a los itálicos, sino que también deben esperar que los mineros caigan para quedarse con un boleto al certamen continental.

De no lograrlo, el Cacique no solo romperá una racha de cinco años consecutivos en copas internacionales, sino que también sufrirá un duro golpe económico.

💰 Los millones que perderá Colo Colo si no clasifica a la Sudamericana

Colo Colo no ha tenido un año tranquilo a nivel financiero, por lo que quedar fuera de la Sudamericana agudizaría aquellos problemas, puesto que dejarían de percibir un millonario monto en concepto de premios por parte de la Conmebol.

Esto porque en la primera fase de eliminación directa, el ente rector del fútbol sudamericano entrega 225 mil dólares al equipo local y 250 mil al visitante. En ese sentido, quien salga victorioso de la llave, se embolsa 900 mil de la divisa norteamericana.

De ahí en más, por cada partido ganado el club recibe 115 mil dólares. De acceder a octavos de final como primero del grupo se suman otros 600 mil, mientras que quien quede segundo y vaya a playoffs se queda con 500 mil.

De esta forma, con acceder a la fase grupal del certamen internacional, el Cacique recibiría más de un millón de dólares (1,2 aproximadamente), monto que le permitiría reforzar el plantel o a lo menos mantener a algunos de sus jugadores.

🤔 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a la Sudamericana?

Actualmente Colo Colo marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones y se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Con un partido por jugar, los albos se encuentran a tres puntos de Cobresal, equipo que se está quedando con el último cupo al torneo continental y al único que podrían superar en la clasificación.

Por ello, para asegurar participación internacional el 2026, el equipo de Fernando Ortiz debe vencer a Audax Italiano y esperar que Ñublense haga lo propio con los mineros en el Nelson Oyarzún de Chillán.

