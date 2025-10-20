Colo Colo enfrenta a Limache en la Fecha 25 del Campeonato Nacional, duelo clave para los Albos en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y para los Tomateros en su disputa por escapar del descenso.

Este duelo tuvo dos grandes novedades este lunes: un cambio de horario y un aforo confirmado en el estadio Nacional, recinto que albergará el compromiso, debido a que el Monumental tendrá su cancha en reparaciones tras una serie de conciertos.

🕜 El nuevo horario para el Colo Colo vs Limache

Colo Colo vs Limache jugarán el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Nacional, es decir, se adelanta dos horas de lo que anteriormente estaba estipulado (antes estaba programado a las 20:00 horas).

Esto afectará a la llegada del público al estadio, ya que es cerca del término del horario laboral, aunque favorece al término del compromiso para que los fanáticos puedan regresar temprano a sus casas.

🏟️ El aforo confirmado para el duelo de Colo Colo vs Limache

El aforo del partido de Colo Colo vs Limache es de 31.000 espectadores, aprobado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

El encuentro no se disputa a estadio lleno porque el Cacique no quiere ocupar la galería sur, donde se ubica la barra Los de Abajo en los partidos de local de U de Chile.

La venta de las entradas se espera que se produzca en los próximos días a través de los canales oficiales del Cacique.

📅 ¿Cuándo se juega el duelo de Colo Colo vs Limache?

Colo Colo enfrenta a Limache el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Nacional por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.