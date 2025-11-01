Coquimbo Unido y Unión La Calera se ven las caras este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Estacio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los piratas llegan a este encuentro con la gran opción de conseguir su primer título de Primera División. Para ello, necesita ganar y se proclamara campeón. En caso de no vencer, deberá esperar que U Católica no sume de a tres ante O'Higgins para bajar su primera estrella.
Por su parte, los cementeros marcha en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, con escasas posibilidades de conseguir un cupo a copas internacionales.
⚽ Coquimbo vs La Calera en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
Waiting for data available.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs La Calera?
Coquimbo Unido y Unión La Calera juegan este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
- 📅Fecha: Domingo 2 de noviembre
- 🕗Horario: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)
📺 ¿Dónde ver en vivo Coquimbo vs La Calera?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Coquimbo vs La Calera
- Árbitro: Franco Jiménez
- 1er asistente: Diego Gamboa
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Nicolás Millas
- VAR: Víctor Abarzúa
- AVAR: Emilio Bastías
🧾 El XI de Coquimbo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Matías Palavecino; Cristián Zavala, Martín Mundaca y Cecilio Waterman. DT: Esteban González.
🧾 El XI de La Calera vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Javier Saldias; Kevin Méndez, Camilo Moya, Agustín Álvarez, Joaquín Soto; Sebastián Sáez y Leandro Benegas. DT: Martín Cicotello.