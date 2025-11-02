Coquimbo Unido vs U La Calera es el partido más importante de la Fecha 26 del Campeonato Nacional, porque puede ser el duelo que termine por definir al campeón del torneo.

Coquimbo llega como líder exclusivo y con la opción de convertirse en campeón de Chile por primera vez en su historia. Para ello, los Piratas deben vencer a Unión La Calera.

Los Cementeros, por su parte, no se juega nada en lo que resta de temporada y sin presión pueden ser una visita ingrata para Coquimbo.

⏱️ Coquimbo Unido vs U La Calera, minuto a minuto