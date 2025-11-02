EN VIVO: Coquimbo Unido vs U La Calera por el Campeonato Nacional
02/11/2025 16:16
-
Magdalena López Castro
Coquimbo Unido recibe a U La Calera con la opción cierta de hacer historia y ganar, por primera vez en su historia, el Campeonato Nacional.
Coquimbo busca su primer título / © Photosport
es el partido más importante de la Coquimbo Unido vs U La Calera Fecha 26 del , porque puede ser el duelo que termine por definir al campeón del torneo. Campeonato Nacional
Coquimbo llega como líder exclusivo y con la por primera vez en su historia. Para ello, los Piratas deben vencer a opción de convertirse en campeón de Chile Unión La Calera.
Los Cementeros, por su parte, no se juega nada en lo que resta de temporada y sin presión
pueden ser una visita ingrata para Coquimbo. ⏱️ Coquimbo Unido vs U La Calera, minuto a minuto
Compartir :
¡Enlace copiado!
Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.