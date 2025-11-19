El Campeonato Nacional entra en su tramo más cruel: ese momento en el que cada punto pesa una temporada completa y un error se transforma en sentencia. La fecha 28 trae un giro dramático, porque uno de los equipos que pelea abajo podría convertirse en el primer descendido del 2025… incluso antes de que el fin de semana termine.

La lucha por no caer a la Primera B quedó reducida a tres protagonistas que viven realidades opuestas, pero todos con el mismo fantasma detrás: Deportes Limache (22 pts), Unión Española (21 pts) y Deportes Iquique (18 pts). Y son justamente los nortinos quienes podrían perder la categoría este viernes, dependiendo de una combinación muy concreta de resultados.

🔎 ¿Qué resultados pueden dejar a Iquique descendido a la Primera B?

La ecuación es directa:

Iquique pierde ante Cobresal

Limache vence a Unión Española

→ Con ese escenario, los “Dragones Celestes” quedarían sin posibilidad matemática de escapar, ya que Limache se volvería inalcanzable a falta de solo dos jornadas.

Ambos duelos se juegan este viernes 21 de noviembre a las 20:00, lo que podría sellar el primer descenso de la temporada sin esperar al fin de semana.

⚠️ ¿Qué otros marcadores complican severamente a Iquique en la recta final?

Si Iquique pierde y Unión Española vence a Limache, los nortinos quedarían:

A 6 puntos de Unión Española

de Unión Española A 4 puntos de Limache

de Limache Con solo dos fechas por disputar

No los deja matemáticamente descendidos, pero sí los sumerge en un escenario límite donde dependerán de un verdadero milagro deportivo.

⚽ ¿Qué pasa si Iquique le gana este viernes a Cobresal?

Si Iquique vence a Cobresal, evita el descenso inmediato y extiende la pelea hasta la fecha 29, sin importar qué ocurra en Limache vs Unión Española.

Una victoria es la única fórmula que mantiene viva la lucha celeste por la permanencia.

📅 ¿Cuáles son los partidos decisivos de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025?

Los tres encuentros clave para el descenso se juegan el mismo día y a la misma hora:

Limache vs Unión Española – viernes 21/11, 20:00

Iquique vs Cobresal – viernes 21/11, 20:00

Audax Italiano vs Everton – viernes 21/11, 20:00 (Everton todavía no está libre de peligro)

📉 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025 actualizada

Coquimbo Unido – 68 pts U. Católica – 51 O’Higgins – 50 U. de Chile – 48 Palestino – 45 Cobresal – 44 Audax Italiano – 43 Colo Colo – 41 Huachipato – 38 Ñublense – 30 U. La Calera – 29 La Serena – 27 Everton – 26 Deportes Limache – 22 Unión Española – 21 Iquique – 18 (zona de descenso directo)

📆 Calendario restante del Campeonato Nacional 2025 (jornadas 28–30)

🔸 Fecha 28

Viernes 21/11 – 20:00

Limache vs Unión Española

Audax Italiano vs Everton

Iquique vs Cobresal

Sábado 22/11

18:00: Coquimbo Unido vs La Serena

20:30: U. Católica vs Palestino

Domingo 23/11

18:00: O’Higgins vs U. de Chile

20:30: Colo Colo vs U. La Calera

Lunes 24/11 – 20:00

Ñublense vs Huachipato

🔸 Fecha 29

Viernes 28/11 – 20:00

Cobresal vs Colo Colo

Sábado 29/11

12:00: Huachipato vs U. Católica

18:00: La Serena vs Palestino

18:00: Audax Italiano vs Ñublense

Domingo 30/11

U. Española vs O’Higgins

U. La Calera vs Deportes Limache

18:00: Everton vs Iquique

Lunes 1/12 – 20:00

U. de Chile vs Coquimbo Unido

🔸 Fecha 30 (horarios por definirse)

O’Higgins vs Everton

Iquique vs U. de Chile

Ñublense vs Cobresal

U. Católica vs U. La Calera

Colo Colo vs Audax Italiano

Coquimbo Unido vs Unión Española

Deportes Limache vs La Serena

Palestino vs Huachipato

📣 Sigue la cobertura completa del Campeonato Nacional 2025, la lucha por el descenso y el calendario final en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.