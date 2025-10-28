Las reacciones por el resultado del último Clásico Universitario no dejaron de aparecer hasta este último lunes, y fue desde U Católica que hicieron una picante publicación dirigida nada menos que a Lucas Assadi, quien fue protagonista en el encuentro en el Claro Arena tanto por lo ocurrido dentro y fuera de la cancha.

Assadi jugó alrededor de 25 minutos al ingresar en el segundo lapso del clásico y tener que abandonar por lesión el compromiso ante la UC, además de enfrascarse luego con los hinchas de un sector del coloso de San Carlos, imágenes que no pasaron desapercibidas y por lo que desde la escuadra de la precordillera sacaron provecho para devolverle la mano con un burlesco posteo.

😶 La UC no se guardó nada con picante mensaje hacia Assadi

Durante la tarde de este lunes recién pasado, una ingeniosa publicación en las redes sociales de U Católica captó la atención al ser un claro mensaje hacia Lucas Assadi y su breve aparición en el primer clásico en el Claro Arena.

Fue específicamente en Instagram que la escuadra de la Franja publicó una imagen de la cancha de su estadio con un recipiente con el mensaje “objetos perdidos”, el cual contiene una máscara de ninja y una bandana, elementos que suele usar el “10” de la U en sus festejos de gol.

Además, se puede apreciar también otros distintivos de la U como un gorro azul que hace alusión al que suele utilizar el DT Gustavo Álvarez y una bufanda con los colores del elenco del Chuncho.